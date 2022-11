SBK | Phillip Island: Bautista resiste a Rea e vince Gara 2

Una stagione dominata non poteva non finire con un altro successo: Alvaro Bautista chiude il suo 2022 perfetto con un nuovo trionfo, il 16° dell’anno. Autore di un solido weekend in cui ha portato anche il titolo Costruttori e Team in Ducati dopo 11 anni, il campione del mondo in carica si impone dopo essere stato al comando e aver resistito alla pressione di Jonathan Rea, che si deve accontentare della seconda posizione.

È subito bagarre in partenza, con Bautista che, partito dalla pole position, mantiene la testa seguito a ruota da Rea e da un ottimo Scott Redding, autore di un grande spunto che lo porta in lotta per il podio. Ben presto però si forma di nuovo il trio che durante tutta la stagione ci ha regalato spettacolo lottando per il titolo: Bautista viene braccato dal pilota Kawasaki e da Toprak Razgatlioglu, scattato meno bene degli avversari e costretto a recuperare qualche posizione per tornare subito sotto ai suoi rivali.

Ben presto però le difficoltà del pilota Yamaha vengono fuori e viene sopravanzato da Alex Lowes, in grandissima forma durante l’ultimo weekend dell’anno. Il britannico conferma quanto la Kawasaki sia efficace sul tracciato australiano e, pur pagando quasi quattro secondi al traguardo, completa il podio alle spalle di Bautista e Rea. Sono questi due infatti a fare la differenza per tutta la durata della gara: unici a girare sul 32 basso, lottano per la vittoria, l’ultima dell’anno, fino a quando la bandiera a scacchi interrompe il duello.

Un incidente tra Eugene Laverty e Xavi Fores alla Curva 1 costringe i commissari a esporre la bandiera rossa, mettendo fine alla stagione anticipatamente. Si conclude al centro medico la carriera dell’irlandese, che qui ha disputato la sua ultima gara prima del ritiro. Quando mancano quattro giri dunque, finisce il 2022, che porta la firma di Alvaro Bautista, grande dominatore, seguito dalla coppia Kawasaki formata da Rea e Lowes. Resta fuori dal podio Toprak Razgatlioglu, costretto a guardare i rivali dal basso dopo una gara in cui ha provato a strappare il terzo posto al britannico della Kawasaki.

Il turco precede il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, protagonista di una stagione difficile che però conclude con una quinta posizione al termine del round di Phillip Island. Autore di un buon guizzo è anche Scott Redding, molto combattivo nelle prime fasi in cui lotta per il podio, ma sesto al traguardo. Il britannico prova a concludere la sua prima stagione in BMW da protagonista, ma si accontenta della top 6 davanti al suo ex compagno di squadra.

Dopo un weekend decisamente complicato anche a causa della pioggia che lo ha condizionato in maniera importante, Michael Ruben Rinaldi riesce a disputare una buona Gara 2, in cui si porta in top 10 e passa sotto la bandiera a scacchi in settima posizione. Il romagnolo precede il compagno di marca Philipp Oettl, ottavo con la Panigale V4R del team Goeleven e migliore dei piloti indipendenti. A chiudere il gruppo dei primi dieci troviamo Tetsuta Nagashima, nono e autore di una solida gara nel suo weekend di debutto, e Loris Baz, decimo.

Resta fuori dalla top 10 Axel Bassani, più in difficoltà in questa Gara 2 e 11° al traguardo. È decisamente più deludente il finale di stagione di Garrett Gerloff e di Xavi Vierge. Lo statunitense chiude in anticipo la sua avventura con il team GRT finendo nella ghiaia di Curva 2 al primo giro, dopo un contatto con Xavi Vierge. Domenica pomeriggio da dimenticare per lo spagnolo, che riprende la via della pista ma è poi costretto al ritiro, concludendo la sua stagione d’esordio senza vedere il traguardo.