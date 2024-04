SBK | Petrucci operato, non sarà ad Assen. Lo sostituirà Spinelli

Il round di Assen si avvicina, la prossima settimana la Superbike scenderà in pista per il terzo appuntamento della stagione, ma non ci sarà Danilo Petrucci, che qualche giorno fa è caduto durante una sessione di allenamento con il motocross a Cingoli, riportando la frattura della mandibola e della scapola. Sin da subito la sua presenza in Olanda è stata messa in dubbio, ma ora c’è la certezza: Petrux non ci sarà, ma Barni ha annunciato il suo sostituto.

Ad Assen correrà Nicholas Spinelli, nome noto nel Mondiale, ma nella classe Supersport 600. L’italiano, veterano del CIV, non ha mai corso in Superbike e il round olandese rappresenterà il debutto nella classe regina per Spinelli, chiamato a sostituire l’infortunato connazionale in sella alla Panigale V4R della squadra di Marco Barnabò.

Nel frattempo, Petrucci è stato sottoposto a un intervento per ridurre la frattura alla mandibola ed è stato lo stesso pilota ad aggiornare sulle proprie condizioni, confermando che la prossima settimana sarà operato anche alla clavicola.

"Dopo le spaventoso incidente con la moto da cross, avvenuto giovedi scorso sul ofreuito di Cingoli (MC), Danilo Petrucci forza le tappe per il rientro”, si legge nel comunicato di Barni. “L'intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura alla mascella, eseguito con l'inserimento di alcune placche, è perfettamente riuscito; il pilota ternano resterá all'Ospedale Le Torrette di Ancona fino a lunedi per operare anche la clavicola destra, fratturata nella stessa caduta. Questo secondo intervento dovrebbe rendere il recupero più veloce”.

Nella nota diffusa dal team Barni, si spiegano non solo i tempi di recupero, ma anche le previsioni di rientro: “L'obiettivo di Petrux è essere in pista non solo nel round di Misano (14-16 giugno), ma già nel test di due settimane prima. Ad Assen, dunque, Danilo non el sarà, per sostituirlo il Barni Spark Racing Team ha scelto Nicholas Spinelli, che ha già lavorato con la squadra bergamasca nel 2022 conquistando il titolo italiano nella elasse Supersport, Nicholas farà dunque il debutto nel Mondiale Superbike”.

Petrucci spiega: "Sono davvero amareggiato per questo infortunio. Ero veramente in forma, sentivo di poter fare dei buoni risultati e per questo mi stavo allenando ancora più duramente. Non mi era mai capitato di dover saltare una gara a causa di un incidente con la moto da cross, invece ad Assen non ci sarò. Con le placche che hanno inserito non riuscirei neanche a mettere il casco. Di comune accordo con i medici abbiamo deciso di operare anche la clavicola, vorrei esserci ai test di Misano a maggio".

Nicholas Spinelli debutterà in Superbike al posto di Petrucci e augura pronta guarigione al suo collega: “Mi dispiace tantissimo per l'incidente di Danilo e gli auguro di rimettersi presto, ma sono davvero felice di questa chiamata. Correre con i big della Superbike è un sogno che si avvera, ce la metterò tutta per far bene e godermi questa esperienza. Un grande ringraziamento a Marco Barnabò e a tutto il team che crede ancora in me dopo la stagione che abbiamo fatto insieme”.