SBK | Petrucci, l’uomo delle sfide: “8 Ore di Suzuka? Ci andrei al volo!”

Due anni fa era impegnato tra le dune del deserto per quella che è stata la sua prima Dakar e oggi si prepara alla sua seconda stagione nel mondiale Superbike: Danilo Petrucci è uno di quei piloti che non si tira indietro quando c’è bisogno di affrontare nuove sfide e, dopo la lunga parentesi in MotoGP, si è tuffato “nella sabbia”, diventando l’eroe della Dakar 2022, per poi abbracciare il progetto Superbike, in America prima e nel mondiale poi.

Quello che sembrava un breve capitolo della carriera di Petrux, si è rivelato un punto di ri-partenza: approdato nelle derivate di serie con il team Barni, il ternano ha faticato ad adattarsi alla Panigale V4R, ma nella seconda metà della scorsa stagione ha trovato la giusta direzione, inanellando ottimi risultati e conquistando anche dei podi. Linfa vitale ritrovata e sguardo puntato al 2024, dove cercherà di riprendere da dove ha concluso lo scorso anno.

Non bisognerà attendere molto prima di rivederlo in pista, perché a fine mese si vola in Spagna e Portogallo per i test invernali, poi a febbraio si riparte con la nuova stagione dall’Australia. “Ormai le vacanze invernali sono finite e ci tocca ripartire”, afferma in una chiacchierata con i colleghi di GPOne.com. Valigie, voli… Torna la routine, anche se quella non è mai passata. “Siamo sempre qua, pronti ad affrontare con fiducia il nuovo anno. Ormai trascorro le mie giornate facendo palestra, ginnastica e mi sono iscritto pure a pilates! La sera vado a letto presto e mangio tanta verdura. Sto facendo una vita verso il sacerdozio (scherza)”.

Con un anno di esperienza sulle spalle, Petrucci si presenta a Phillip Island più rilassato e con una consapevolezza diversa, anche se vincere non sarà così semplice. Il pilota del team Barni, infatti, è pienamente a conoscenza del fatto che la concorrenza sarà spietata: Un anno fa ero preoccupato e nervoso, perché la SBK era una cosa completamente nuova, ora invece sono sereno e consapevole della sfida che mi aspetta. sono convinto che il prossimo anno il livello della SBK si alzerà, perché BMW lavorerà molto per consentire a Toprak Razgatlioglu di essere veloce mentre Jonathan Rea ha fatto una scelta da campione scegliendo Yamaha. Penso che il salto sulla R1 confermi quanto sia grande la sua motivazione”.

Non solo Toprak e Johnny, anche lo stesso Petrux ha ancora una grande motivazione e, se lo scorso anno sembrava che dovesse salutare la Superbike, oggi ha grandi ambizioni: “Sogno di vincere una gara in SBK e cercare di essere con costanza in top 5. Non ho la palla di cristallo, ma non penso che questo sarà il mio ultimo anno in Superbike, perché questo mondo mi piace e l'ambiente è molto rilassante e familiare”.

Di sogni nel cassetto Danilo ne ha molti, a partire dalla Superbike, dove si immagina in un team ufficiale. Se Alvaro Bautista decidesse di appendere il casco al chiodo, potrebbe subentrare Petrucci? “Non sarebbe male e non nego che sarebbe il mio sogno. Vediamo però, noi dobbiamo cercare di fare un passo alla volta ripartendo dalle sensazioni con cui abbiamo finito l’anno scorso”.

Non solo Superbike… Dopo l’avventura della Dakar, che vorrebbe ripetere in futuro, Petrucci nutre il sogno di partecipare a una delle gare più prestigiose del motociclismo: la 8 Ore di Suzuka. “Se Ducati me la proponesse, ci vado al volo!”, afferma con decisione. “La 8 Ore è una sfida affascinante e mi piacerebbe davvero correrla. Se Ducati fosse interessata io sono qua. Penso che Suzuka sia una sfida tostissima e bisogna trovare dei piloti più o meno simili per affrontare una gara del genere. Inoltre la Honda è fortissima e preparata. Io però sono dell'idea che se a Borgo Panigale lavorano come sanno fare si può vincere in Giappone a casa loro”.

“La Dakar? In questi giorni la seguo e avverto un po' di malinconia”, rivela il ternano pensando a una prossima partecipazione al Rally più duro del mondo. “Ci vorrei tornare e so ch ci tornerò con l'obiettivo di prepararla al meglio e non in sette uscite come abbiamo fatto l'altra volta con KTM. Volendo, potevo farla con Fantic già quest'anno, ma ho preferito restare in Superbike. Vedremo in futuro, mi piacerebbe essere il primo pilota a portare la Ducati nel deserto”.