SBK | Novità sulle super concessioni e sul price cap dal 2023

Nella settimana del round dell’Argentina, la Superbike Commission e la FIM hanno reso note le novità del regolamento del mondiale delle derivate di serie in vista del 2023, emerse dopo una riunione che si è tenuta a Portimao due settimane fa. Le novità principali riguardano le cosiddette super concessioni e un price cap sui modelli stradali.

Super concessioni riviste, ecco cosa cambia

Nel mondiale Superbike, come in MotoGP, i team possono usufruire delle concessioni, agevolazioni tecniche che possano permettere alle squadre più in difficoltà di potersi avvicinare a quelle più competitive in modo da avere un campionato più equilibrato. Al momento sono Honda e BMW a goderne, per il sistema di punteggio che prevede l’assegnazione in base al numero di podi ottenuti (tre punti per la vittoria, due punti per il secondo posto e uno per il terzo posto).

Dal 2023 invece diventeranno cinque i team che otterranno punti, e ogni tre round un “calcolatore di performance” totalizzerà e analizzerà i punteggi. In ambito di concessioni inoltre, si può intervenire sul telaio e i costruttori più in difficoltà potranno lavorarci durante la stagione, in modo da avvicinarsi il più possibile al livello di competitività delle altre Case più performanti.

Price cap, il prodotto influenza la pista

Per poter prendere parte al mondiale Superbike, un costruttore deve possedere dei requisiti, tra questi ci sono la produzione e i costi delle moto che vengono poi vendute per la strada. Almeno 500 devono essere le moto vendute da una Casa partecipante al mondiale delle derivate di serie, e l’unità non deve superare i 40mila euro. Qui sorge il problema: Ducati ha presentato la scorsa settimana la nuova Panigale V4 del 2023.

La neonata di Borgo Panigale però sfora il price cap attualmente esistente e di listino il prezzo è di 44mila euro. La Superbike Commission e la FIM hanno annunciato che questo price cap verrà alzato per via del’inflazione che sta colpendo il mondo dopo la crisi pandemica e il conflitto in corso. Non è ancora dato sapere però quale sarà il nuovo tetto massimo.

Anche la Superbike verso la sostenibilità

È sempre più importante pensare all’ambiente anche nel motorsport e la Superbike non fa eccezione: nelle novità riportate nel documento figura anche l’introduzione del carburante sostenibile per tutte le classi del mondiale Superbike a partire dalla stagione 2024. A partire da quell’anno infatti sarà obbligatorio un carburante con un contenuto minimo di carburante sostenibile del 40%. Il carburante E40 dovrà essere conforme alle specifiche adottate per la MotoGP.

Regolamento sportivo

Non mancano infine delle annotazioni per quel che riguarda il regolamento sportivo. Al fine di evitare problemi in corsia box, durante le premiazioni, la pitlane non potrà essere aperta quando il podio si trova al suo interno o sopra di questa. Particolare importanza viene data anche all’allocazione delle wild card: le Federazioni Nazionali dovranno garantire e certificare che la qualità del pilota, del suo staff, della presentazione del team e dell’attrezzatura siano al livello del Campionato mondiale Superbike.