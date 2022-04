SBK | Niente Aragon per van der Mark: al suo posto c’è Mikhalcik

Michael van der Mark si è fratturato una gamba mentre si allenava in montagna due settimane fa. L’infortunio lo ha costretto a operarsi proprio poco prima dell’inizio della stagione 2022 del mondiale Superbike, in programma questo weekend sul tracciato di Motorland Aragon.

Con poco tempo per completare un pieno recupero, il pilota olandese sarà costretto a saltare il round inaugurale dell’anno e lascerà la sua BMW nelle mani di Ilya Mikhalchik. Il pilota ucraino ha già corso con la M1000RR negli ultimi test svolti a Barcellona, sempre in sostituzione dell’olandese, e scenderà in pista anche nei test di lunedì e martedì organizzati da Dorna sempre ad Aragon.

“È stata una decisione difficile, ma sfortunatamente non potrò correre a Motorland Aragon”, ha dichiarato van der Mark. “In questo momento dobbiamo essere intelligenti e rimanere calmi, perché questo è l’unico modo per portare Avanti il mio recupero. Mi manca lavorare con il mio team e guidare la BMW M1000RR, ma al momento il mio obiettivo è quello di recuperare il prima possibile”.

Ilya Mikhalchik, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: BMW Motorsport

Mikhalchik sarà dunque ad Aragon insieme a Scott Redding, arrivato in casa BMW proprio in questa stagione dopo due anni in Ducati. Il britannico ha firmato il settimo crono nei test di Barcellona della scorsa settimana, a un second e mezzo dal passo migliore dettato dal leader Toprak Razgatlioglu.

Il pilota ucraino invece, che ha corso questo fine settimana il Campionato Spagnolo Superbike, ha chiuso i test di Barcellona in 16esima posizione, a più di un secondo dal tempo del suo compagno di squadra provvisorio. Il lavoro del team ufficiale BMW è supportato dalla coppia satellite del team Bonovo MGM, che affida la moto a Loris Baz ed Eugene Laverty.