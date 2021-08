SBK, Navarra: prova di forza Redding nella Superpole Race

La lotta per il mondiale si combatte in pista a suon di carenate e la Superpole Race di Navarra ne è la dimostrazione: i primi tre della classifica si sono dati battaglia soprattutto nelle prime fasi, dando vita a una gara sprint imprevedibile e con lotte senza sconti. Ad uscirne vincitore è però Scott Redding , che si impone con uno strappo dato a metà gara. Il pilota Ducati conquista così il secondo successo del weekend, il decimo in Superbike.

Redding si conferma dunque l’uomo da battere a Navarra e dà una grande prova di forza nella Superpole Race, contenendo un Jonathan Rea molto aggressivo nelle prime e nelle ultimissime fasi di gara. Il pilota Kawasaki, efficace nei primi giri tanto da insidiare la testa della gara, si è riproposto nell’ultima tornata provando il tutto per tutto, ma ha tagliato il traguardo con sei decimi di distacco dal vincitore.

Se Redding rosicchia altri tre punti, Toprak Razgatlioglu ne perde due: il turco, decisamente in forma nelle prime fasi, ha perso terreno dai primi due con il passare dei giri, per arrivare poi sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, a ben tre secondi dal pilota Ducati. Ad ogni modo, il pilota Yamaha conquista un altro podio e per lui è il 40esimo in Superbike.

I primi due hanno fatto la differenza sugli altri e Andrea Locatelli, quarto al traguardo, paga otto decimi dal compagno di squadra, apparso in difficoltà negli ultimi giri. Il bergamasco riesce a sopravanzare Alex Lowes, confermandosi di fatto il primo del secondo gruppo, subito alle spalle dei primi tre in lotta per il podio. L’altro pilota Kawasaki è quinto e precede Tom Sykes, scattato dalla prima fila ma poi sesto alla bandiera a scacchi.

Chaz Davies si riscatta dalla caduta di ieri e in Superpole Race riesce ad agguantare una settima posizione, chiudendo come il secondo dei piloti Ducati. A dispetto del risultato del vincitore, la Rossa di Borgo Panigale vanta solo due moto in top 10, mentre l’altro portacolori ufficiale, Michael Ruben Rinaldi, continua a faticare e non va oltre il 13esimo posto finale. Il romagnolo resta anche alle spalle di Axel Bassani, 12esimo con la Panigale V4R del team Motocorsa.

La BMW M1000RR di Michael van der Mark mette in archivio la Superpole Race in ottava posizione, mentre a chiudere la top 10 troviamo Garrett Gerloff e Alvaro Bautista, nono e decimo rispettivamente. Lo statunitense appare più opaco in questo fine settimana e, a dispetto di quanto mostrato a inizio stagione, resta sempre alle spalle dei due ufficiali. Bautista invece agguanta la top 10 precedendo di quasi mezzo secondo l’altra Yamaha GRT di Kohta Nozane, 11esimo. Fatica Leon Haslam, 14esimo.