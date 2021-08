SBK, Navarra, Libere 2: Razgatlioglu beffa il duo Ducati

Nell’assolata e calda Navarra, i piloti della Superbike sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere, che porta la firma di Toprak Razgatlioglu. Questo secondo turno preannuncia un weekend interessante, in cui si conferma quanto Yamaha sia a proprio agio sul tracciato spagnolo, avendo piazzato ben tre moto nelle prime sei posizioni. Il restante 50% è occupato dalle Ducati, che hanno risposto alle Casa di Iwata con i due ufficiali subito alle spalle del turco.

Razgatlioglu fa la voce grossa e, con il crono di 1’38”134, dà un segnale al diretto rivale in classifica, andandosi a prendere la prima posizione davanti a Scott Redding. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati conferma l’ottima forma già mostrata nella mattinata e chiude il turno in seconda posizione, pagando 219 millesimi dal pilota Yamaha. Il britannico però non riesce a migliorare il tempo a causa di una scivolata, senza conseguenze, nel suo ultimo giro cronometrato e resta secondo. Alle sue spalle si piazza un rinvigorito Michael Ruben Rinaldi, che risale la china e firma un terzo tempo, a poco più di tre decimi dalla vetta.

Continua il suo momento positivo anche Andrea Locatelli, che conferma di non essere un fuoco di paglia e si porta in quarta posizione. Il bergamasco accusa 386 millesimi dal compagno di squadra, ma mostra un grande passo, così come Garrett Gerloff. Dopo la crisi degli ultimi due round, lo statunitense del team GRT è tornato ad essere incisivo e chiude il secondo turno con il quinto crono nonostante una caduta, ma di fatto è la terza Yamaha nelle prime cinque posizioni. Dietro di lui troviamo un altrettanto in forma Chaz Davies, sesto con la Panigale V4R del team Go Eleven.

Il gallese resta davanti anche a Jonathan Rea, più in ombra in questa sessione pomeridiana: il pilota Kawasaki non va oltre il settimo tempo e accusa un ritardo di poco più di mezzo secondo dal leader e rivale in campionato. Il campione in carica interrompe così l’egemonia Yamaha-Ducati e si porta dietro anche il compagno di squadra Alex Lowes, ottavo. A chiudere la top 10 troviamo ancora una Panigale, quella di Axel Bassani in decima posizione.

L’italiano si inserisce fra i due portacolori BMW, Tom Sykes è nono mentre Michael van der Mark è 11esimo. In questo turno fatica maggiorente Honda, che non vede nessuno dei suoi piloti in top 10 e il primo è Alvaro Bautista, solo 12esimo. Leon Haslam è 14esimo, i due sono separati da Tito Rabat, che chiude la sessione con il 13esimo crono.