SBK | Nagashima al posto di Lecuona a Phillip Island

La stagione si avvia ormai alla conclusione, Phillip Island ospita l’ultimo appuntamento del 2022 della Superbike, ma Iker Lecuona sarà un grande assente. Lo spagnolo si è infortunato lo scorso weekend a Mandalika, a seguito di un brutto highside in cui ha rimediato diverse fratture. HRC però non si fa trovare impreparata e la moto non resterà nel box.

Sarà infatti Tetsuta Nagashima a salire in sella alla Fireblade CBR1000RR-R per l’appuntamento conclusivo della stagione. Il giapponese debutterà così in Superbike questo fine settimana, anche se il suo non sarà il primo approccio alla Honda. Già a giugno aveva preso parte ai test HRC di Misano in sostituzione di Xavi Vierge, allora infortunato alla mano. Questo weekend torna però in azione disputando la sua prima gara nelle derivate di serie.

Mentre Lecuona è già tornato in Spagna per iniziare il recupero in vista dei test invernali per il 2023, Nagashima è pronto a prendere parte al round di Phillip Island: “Sono molto felice di disputare l’ultimo round del mondiale Superbike, perché sarà la mia prima esperienza in questa categoria e sono curioso, non vedo l’ora di iniziare. Allo stesso tempo, auguro a Iker una pronta guarigione e spero che torni presto. Proverò ad aiutare il team con la moto, raccogliendo più dati possibile per il futuro e facendo del mio meglio per sfruttare quest’opportunità. Non so cosa aspettarmi, anche il programma del weekend è nuovo per me, ma sono pronto!”.

Insieme a Nagashima, sarà in pista anche il titolare Xavi Vierge, che a Mandalika ha disputato un ottimo weekend e punterà a concludere la stagione di debutto con un buon risultato: “Siamo arrivati all’ultimo round della stagione e non riesco a immaginare un posto migliore dell’Australia. Amo la pista di Phillip Island e non venire qui per la pandemia mi è mancato molto. Non vedo l’ora di correre, il mio obiettivo è quello di concludere la stagione in maniera positiva, magari in top 5 o anche meglio. Il meteo è sempre un punto di domanda perché cambia velocemente. Spero sia asciutto, perché qui quando piove è sempre piuttosto freddo, ma ci adatteremo a ogni situazione”.