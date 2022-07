SBK | Most, Libere: Toprak da record, spicca Redding. Quarto Bautista

Sole e temperature miti hanno accolto il mondiale Superbike a Most, ultimo round prima della pausa estiva. L’azione in pista ci ha regalato subito un piccolo assaggio di quello che si preannuncia come un weekend combattuto e ricco di grandi battaglie. Ad avere la meglio è però Toprak Razgatlioglu, secondo nella sessione mattutina ma primo con record nel turno pomeridiano.

Dopo il round di Donington, il campione del mondo in carica sembra essere tornato quello dello scorso anno, e appare pronto a ricucire il gap in classifica affilando i coltelli già dal venerdì di libere. Il pilota Yamaha si è piegato a Rea nella prima sessione di prove libere, in cui si è riproposto il duello del 2021, ma non si è lasciato intimidire andando a firmare nel secondo turno un 1’31”928, nuovo record del tracciato.

Toprak svetta nella combinata, ma è seguito a ruota dalla sorpresa di giornata: Scott Redding. Così come il turco, Donington sembra essere stato il round della svolta per il britannico. Le modifiche sulla sua BMW M1000RR funzionano anche sul tracciato ceco e Redding si porta in seconda posizione. Il pilota della casa tedesca, che qui lo scorso anno ha vinto due delle tre gare disputate, paga solamente due decimi dal tempo record di Razgatlioglu e si mette alle spalle anche i più favoriti.

Primo fra tutti Alvaro Bautista. Per il leader del mondiale è la prima volta a Most con la Ducati, avendo corso qui solo lo scorso anno quando ancora vestiva i colori Honda. Il primo approccio qui con la quattro cilindri ci dice che il distacco dalla vetta è di 365 millesimi, risultato che lo porta in quarta posizione nella classifica combinata. Lo spagnolo chiude il venerdì alle spalle del suo compagno di squadra: Michael Ruben Rinaldi, proprio come Razgatlioglu e Redding, sembra aver trovato la svolta della sua stagione a Donington e continua su questa linea positiva, andando a prendersi il terzo crono al termine del venerdì di libere.

Chi invece appare più opaco in questa prima giornata del round di Most è Jonathan Rea. Al comando nella sessione mattutina, il sei volte campione del mondo non va oltre il quinto tempo finale. Il pilota Kawasaki paga ben mezzo secondo dal rivale in campionato e leader di giornata Toprak Razgatlioglu, ma non va comunque sottovalutato in vista del weekend. Poco più attardato è il suo compagno di box Alex Lowes, che si ferma in ottava posizione al termine del venerdì.

BMW si conferma in risalita non solo con Scott Redding, ma anche con Loris Baz. Il francese è il primo dei piloti indipendenti e porta la M1000RR in sesta posizione, subito alle spalle di Rea. Il portacolori Bonovo accusa un ritardo dalla vetta di poco più di mezzo secondo, ma riesce a mettere le ruote della sua BMW davanti a quelle di Andrea Locatelli. Il bergamasco del team Pata è settimo con ben 596 millesimi a separarlo dalla vetta, in cui si trova il suo compagno di squadra.

Chiudono la top 10 Garrett Gerloff e Xavi Vierge, nono e decimo rispettivamente. Perde la possibilità per un soffio di entrare fra i primi dieci Iker Lecuona, protagonista di una caduta nella seconda sessione di prove libere. Restano fuori dalla top 10 anche le due Ducati di Axel Bassani, 11°, e Philipp Oettl, 12°. Attardato anche Roberto Tamburini, 19°.