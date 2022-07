SBK | Most, Gara 2: Toprak Razgatlioglu re della domenica

Le prime avvisaglie - per gli avversari - le aveva già offerte al mattino: Toprak Razgatlioglu ha dimostrato che quest'oggi, a Most, non ce n'era per nessuno: ne per Rea in Superpole Race, dopo un duello spettacolare, ne al pomeriggio, quando è riuscito perentoriamente a mettersi dietro Alvaro Bautista e Jonathan Rea

Il sole che ha fatto capolino in Repubblica Ceca non ha intaccato le prestazioni cronometriche dei tre grandi protagonisti di questo mondiale 2022. La resistenza della SC0 Pirelli...quella si. Ed ecco che, tra duelli all'arma bianca con staccate a tre, la chiave per la vittoria si rivela la gestione che il turco ha messo in atto a metà gara, quando la Ducati di Bautista ha provato a dettare il ritmo in testa, e la Kawasaki di Rea iniziava a dare le primissime avvisaglie di un calo della gomma, con un anteriore che chiudeva peggio le lunghe curve del tratto misto.

In quel momento, il campione del mondo in carica è rimasto tranquillo, cercando di valutare i punti forti e quelli deboli dei suoi avversari. La stoccata è giunta a 7 giri dal termine, quando con una staccata nel tratto finale del circuito, Razgatlioglu ha colto di sorpresa Alvaro, per poi piazzare l'affondo chiave con due giri sul passo del 31.7 che hanno fatto la differenza. Fino a quel momento infatti, il ritmo gara non era mai sceso sotto il minuto e 32 secondi.

Per Bautista e, soprattutto, Rea, non c'è stato nulla da fare: sotto la bandiera a scacchi il trio delle meraviglie conclude nel seguente ordine: Razgatlioglu, Bautista, Rea. Un risultato che non soddisfa principalmente l'alfiere di Akashi, scuro in volto in parco chiuso, visto il distacco in classifica mondiale che vede ora Rea a -31 e Razgatlioglu a -38

Dietro i tre in testa, Scott Redding conferma i passi in avanti di BMW, seppur con una gestione della gomma evidentemente ancora acerba in un circuito così probante come Most, considerando anche il nuovo forcellone che equipaggia la moto di Scott. Ottima prestazione anche da parte di Axel Bassani - quinto al traguardo - davanti a Locatelli e Xavi Vierge.

Non racconta la verità invece la 18esima posizione di Garrett Gerloff, arrivato al traguardo con la posteriore completamente afflosciata. Stesso problema anche per Iker Lecuona, costretto al ritiro, mentre si trovava in settima piazza.

Deve invece recriminare solo se stesso Michael Ruben Rinaldi, caduto in staccata alla curva 1 nelle fasi iniziali della corsa. L'italiano si trovava in piena lotta con Jonathan Rea, confermando la velocità messa in mostra al mattino, ma l'anteriore lo ha tradito, lanciandolo sulla ghiaia. A Magny Cours, dopo la pausa estiva, urge cambio di passo.