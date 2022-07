SBK | Most crocevia mondiale per Ducati prima della pausa

Il round di Most è l’ultimo prima della pausa estiva del mondiale Superbike e Ducati ha bei ricordi della Repubblica Ceca. Lo scorso anno ha vinto due delle tre gare disputate con Scott Redding e quest’anno torna con Alvaro Bautista. Forte dei successi della quattro cilindri del 2021 e leader della classifica nel 2022, lo spagnolo è pronto a continuare questa striscia positiva per poter chiudere la prima parte di campionato con relativa tranquillità.

Bautista ha attualmente 17 punti di vantaggio su Jonathan Rea, suo diretto inseguitore. Il pilota Kawasaki ha approfittato del passo falso di Alvaro a Donington, in cui è incappato in una caduta commettendo il primo vero errore della stagione. Il portacolori Aruba.it Racing – Ducati però si è riscattato nelle due gare successive ed è determinato a confermarsi sul tracciato ceco, dove corre per la prima volta con la Panigale V4R.

“Sarà per me la prima volta su questo circuito con la Ducati Panigale V4R”, afferma Bautista alla vigilia del weekend di Most. “Per questo motivo sarà molto importante trovare subito la giusta direzione in termini di setup ed allo stesso tempo iniziare a lavorare sulle diverse soluzioni di gomme. C’è comunque grande fiducia anche alla luce della bella gara che abbiamo fatto domenica dopo Gara 1”.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.It Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Michael Ruben Rinaldi è pronto ad affrontare il round di Most dopo le buone sensazioni trovate a Donington. Il romagnolo si è ripreso dopo alcune prestazioni altalenanti. In questo modo arriva in Repubblica Ceca con maggior fiducia: “Arriviamo a Most dopo il buon weekend di Donington in cui il feeling con la moto è stato molto buono, Non vedo l’ora, quindi, di andare in pista per cercare subito le stesse sensazioni. Sento di essere in un buon momento di forma e la chimica con il team e con la moto è quella giusta. Credo che questo possa essere per noi un weekend importante e non posso nascondere che l’obiettivo sia quello di lottare sempre per il podio”.