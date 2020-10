SBK, Morais e Cresson ad Estoril con Kawasaki

L’ultimo round del mondiale Superbike porta con sé non solo la lotta per il titolo mondiale, ma una griglia di partenza piuttosto sconvolta rispetto a come l’avevamo lasciata a Magny-Cours due settimane fa. In pista infatti ritroveremo Sheridan Morais, che torna dopo una lunga assenza, e Loris Cresson, che debutta nella classe massima delle derivate di serie.

Morais, sudafricano che corre sotto bandiera portoghese, sarà in forza al team ORELAC Racing VerdNatura e sostituirà il titolare Leandro Mercado. Il pilota 35enne fa ritorno in Superbike dopo ben quattro anni, anche se aveva già disputato una stagione completa in sella alla Kawasaki nel 2014, in cui ha chiuso in 18esima posizione nella classifica generale. Morais dichiara: “Sono molto felice e onorato di poter gareggiare nell’appuntamento di casa nel Campionato del Mondo Superbike con il team ORELAC Racing VerdNatura e guidando l’incredibile Kawasaki ZX-10RR. Grazie a José Calero. Non vedo l’ora di raggiungere lui e suo figlio Nacho, che è stato mio compagno di squadra nel 2013, e il resto del team”.

José Calero, proprietario del team, commenta la scelta e rivela i piani per il prossimo anno: “Come sempre sono molto contento di poter dare a un pilota come Sheridan la possibilità che tutti noi sappiamo essere dura da trovare per piloti che hanno il suo talento. Si tratta di una bella occasione per dimostrare che il proprio lavoro e la propria perseveranza sono delle migliori. Questa sarà l’ultima gara di una stagione difficile per noi ma comunque non ci siamo fermati dimostrando che il nostro team può vantare una struttura seria e consolidata. Ecco perché da alcune gare ci stiamo preparando per la prossima stagione insieme al KRT e al team ufficiale Kawasaki in modo da poter iniziare il 2021 ancora più competitivi con i miglioramenti di Kawasaki. Sappiamo già il pilota che vedremo in pista in Superbike nel 2021 e lo comunicheremo a breve”.

Loris Cresson farà invece il suo debutto in Superbike proprio questo fine settimana in Portogallo. Il giovane pilota belga, impegnato nella classe Supersport, avrà l’occasione di mettersi alla prova con la ZX-10RR del team Pedercini, che quest’anno ha dovuto far fronte al brutto infortunio di Sandro Cortese, ancora convalescente.

Cresson afferma: “Sono entusiasta di entrare a far parte del team Pedercini per l'ultimo round del Campionato Mondiale Superbike di quest'anno. Onestamente, dopo la difficile stagione e l'anno che abbiamo avuto è la cosa migliore che ci sia capitata. Sono ansioso di andare in Portogallo, di capire la moto e di scoprire tutte le novità. Sarà strano stare in pista con i ragazzi che guardo di solito e che guardavo quando ero più giovane. Dirmi che correrò in Superbike e che sarò nella stessa Superpole, per esempio, di Scott Redding o Jonathan Rea o Leon Haslam è una follia. Ricordo che a Barcellona ho visto Leon e lui mi ha salutato e ora correrò con loro. Quest'anno non ci siamo mai arresi, nemmeno una persona che mi ha sostenuto”.

“Abbiamo trascorso tre anni nel Mondiale Supersport e fatto qualche bella gara, ma quest'anno è stata dura, ma a volte è così. Ora possiamo concludere l'anno in modo positivo. Penso che la categoria mi andrà bene, ho corso nel Mondiale Endurance e non è andata così male. So che ci sarà molto lavoro, ma mi piace il lavoro e sono pronto. Voglio ringraziare Imre e il Team Toth per averci permesso di condividere il loro box quest'anno. Sono un bel gruppo di persone e non ho altro da dire se non cose positive da dire su di loro. Voglio ringraziare anche Lucio Pedercini e David Salom per avermi dato questa opportunità”.