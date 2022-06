SBK | Misano: il venerdì di libere è dominato da Bautista e Ducati

Misano rappresenta il round che segna l’arrivo dell’estate, eppure il tracciato romagnolo ha accolto la Superbike con una pioggia copiosa che si è abbattuta il giovedì e questa mattina, rendendo complicate le condizioni. Tuttavia, nel pomeriggio un timido sole ha riportato un po’ di “normalità” al round di Misano, che chiude il venerdì di libere con un rinnovato bel tempo. Ciò che però non cambia è il vertice della classifica, che in questa prima giornata vede dominare Alvaro Bautista.

Sulla pista di casa, Ducati fa subito la voce grossa con il leader del mondiale, che si prende la prima posizione della combinata dopo il gran tempo firmato nel turno pomeridiano. Con un 1’34”008 abbassa il tempo incredibile fatto segnare da Toprak Razgatlioglu nella sessione mattutina e si presenta al sabato di qualifica come l’uomo da battere. Alle sue spalle troviamo proprio il campione del mondo in carica, che si è imposto nelle FP1. Il pilota Yamaha è stato in grado di firmare un crono pazzesco in condizioni insidiose, con temperature basse e qualche goccia di pioggia a fare da capolino solo in alcuni tratti della pista.

Razgatlioglu però si accontenta della seconda piazza nella combinata e paga 107 millesimi dal leader del mondiale. Il terzetto di testa non si smonta nemmeno in occasione delle prove libere: Jonathan Rea chiude il venerdì di libere con il terzo crono e conferma quanto i primi tre facciano la differenza su tutto il resto del gruppo. Il sei volte campione del mondo paga un ritardi di 126 millesimi dalla vetta mantenendo il terzo crono in entrambe le sessioni, ma mostrando comunque un buon passo.

Al terzetto di testa si avvicina stavolta Michael Ruben Rinaldi. L’aria di casa giova al pilota Aruba, che chiude il venerdì di libere con il quarto crono a meno di due decimi dal compagno di squadra. Ottimo l’inizio per il romagnolo, che qui l’anno scorso ha vinto due delle tre gare disputate e sembra avere tutti i presupposti per lottare per la vetta anche quest’anno. Sono dunque loro quattro i piloti a fare la differenza sugli altri. Il primo di questi è Philipp Oettl, quinto con l’altra Ducati del team GoEleven. Il tedesco è il primo dei piloti indipendenti e paga quasi mezzo secondo da Alvaro Bautista, dominatore della giornata. Alle sue spalle troviamo Garrett Gerloff, sesto nella combinata dopo aver agguantato la top 6 all’ultimo nelle FP2. Lo statunitense è riuscito a recuperare dall’infortunio al ginocchio rimediato all’Estoril e sembra essere tornato per combattere.

In settima posizione troviamo Alex Lowes, scalzato proprio nel finale dell’alfiere GRT. Il pilota Kawasaki paga quasi sette decimi da Bautista, in un avvio di weekend un po’ in sordina. Il britannico resta davanti a Iker Lecuona, che inizia il suo round di Misano con l’ottava posizione nella combinata, mentre il suo compagno di squadra Xavi Vierge resta fuori dai primi dieci, in 11esima posizione. Chiudono la top 10 Scott Redding e Andrea Locatelli, nono e decimo rispettivamente.

Così gli altri italiani: Axel Bassani è 12°, mentre Roberto Tamburini è 17°. Gabriele Ruiu è 18° con escursione nella ghiaia nelle FP2. Alle sue spalle si piazza Alessandro Delbianco 19° con la Kawasaki del team Puccetti e presente a Misano in sostituzione dell’infortunio di Lucas Mahias.