SBK | Misano: Bautista indomabile, sua la Superpole! Terzo Rea

Il round di Misano è iniziato nel segno del binomio Alvaro Bautista-Ducati e nel sabato mattina dell'appuntamento romagnolo si conferma in grande forma: è proprio lo spagnolo infatti a conquistare una stratosferica Superpole che gli consente di mostrarsi ancora una volta il grande favorito per le gare. Il leader del mondiale ha fermato il cronometro sull'1'33"328, aggiudicandosi la partenza al palo in Gara 1 (che andrà in scena questo pomeriggio).

Ancora una volta però è il terzetto di testa del campionato a fare la differenza: la prima fila è monopolizzata dai primi tre che comandano la classifica, con Toprak Razgatlioglu che si è dovuto accontentare della seconda posizione a 137 millesimi. Il campione del mondo in carica ha provato a insidiare il primato di Bautista, ma scatterà dalla seconda piazza, davanti a Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki chiude la prima fila con il terzo tempo, staccato di 190 millesimi dal poleman e diretto rivale in classifica.

Se i primi tre sono racchiusi in meno di due decimi, ancora una volta vediamo una differenza netta rispetto agli inseguitori. Il primo di questi è Alex Lowes, che in sella all'altra Kawasaki ufficiale ha agguantato il quarto tempo pagando però quasi quattro decimi da Bautista. Bautista, Razgatlioglu e Rea fanno di nuovo la differenza e infliggono un gap importante su tutto il resto del gruppo. Anche Michael Ruben Rinaldi è costretto a inseguire: nella giornata di ieri era stato molto vicino ai primi tre, ma in Superpole si è dovuto accontentare della quinta casella, a 346 millesimi dal compagno di squadra e detentore della pole.

Alle spalle dell'idolo di casa (che qui ha vinto due gare su tre lo scorso anno) troviamo Andrea Locatelli, anche lui pronto per l'appuntamento casalingo e sceso in pista con un casco speciale celebrativo. Il pilota Yamaha non è andato oltre la sesta posizione a oltre mezzo secondo dalla vetta, precedendo la coppia Honda: Xavi Vierge partirà dalla settima casella, seguito dal compagno di squadra Iker Lecuona. Lo spagnolo, protagonista di una scivolata nelle fasi iniziali, è riuscito ad agguantare l'ottava posizione. Chiudono la top 10 Scott Redding e Axel Bassani, con il pilota BMW nono e l'altro pilota di casa a chiudere il gruppo dei primi dieci.

Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere la classifica e si arriva al 14° posto, in cui troviamo Roberto Tamburini. Chiude il gruppo Alessandro Delbianco, che questo weekend è a Misano in sostituzione dell'infortunato Lucas Mahias.