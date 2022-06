SBK | Misano: Bautista incanta in Gara 2, terzo Rinaldi

A Misano Alvaro Bautista sembra non avere rivali e, sulla pista di casa Ducati, si conferma il più in forma andando a conquistare il secondo successo del weekend. In Gara 2, il leader del mondiale si impone con un dominio impressionante consolidando anche il primato nella classifica (è ora a quota 200 punti, 16 in più del secondo, Rea). Sul tracciato romagnolo, Ducati fa festa grande anche grazie a Michael Ruben Rinaldi, che replica l'ottima prestazione di ieri e sale sul terzo gradino del podio dopo aver sferrato un grande attacco su Jonathan Rea nei primi giri.

Dopo il successo di questa mattina in Superpole Race, Toprak Razgatlioglu era partito con l'intenzione di ripetersi, ma non è riuscito a contrastare lo strapotere di Bautista, dovendosi accontentare della seconda posizione. Il campione del mondo in carica è andato al comando nelle prime fasi provando a dettare il ritmo, ma è stato facilmente e velocemente raggiunto dallo spagnolo della Ducati, da cui paga un gap di poco più di 7 secondi alla bandiera a scacchi.

Chi invece resta deluso dalla seconda manche del weekend romagnolo è Jonathan Rea: in lotta con i piloti di testa nei primissimi giri, ha molto presto perso terreno, rimanendo fuori dalla bagarre per il podio e non riuscendo a mostrare il passo visto nella giornata di ieri. Il pilota Kawasaki conclude il round di Misano ai piedi del podio, incassando ben 11 secondi dal diretto rivale in campionato, che lo fanno chiudere in quarta posizione.

Nella domenica di Misano, Iker Lecuona si riscatta di un weekend opaco e si prende la quinta posizione alla bandiera a scacchi. Tuttavia, fino a pochi giri dal termine, sarebbe stato il secondo pilota Honda in classifica, perché Xavi Vierge ha ben figurato per tutto il fine settimana e gli era davanti fino a quando è caduto. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per accertamenti. Si deve accontentare della sesta piazza Andrea Locatelli, che ha ingaggiato la bagarre con Vierge, Lecuona e con Alex Lowes, su cui ha avuto la meglio. Il britannico della Kawasaki infatti era riuscito a mettergli le ruote davanti, ma un Long Lap Penalty per il superamento reiterato dei limiti della pista lo ha fatto retrocedere fino all'ottava posizione.

Lowes così chiude Gara 2 anche alle spalle di Axel Bassani, che archivia l'ultima gara del fine settimana con un 7° posto, a nove decimi dal connazionale del team Yamaha Pata. A chiudere la top 10 troviamo Scott Redding, nono e primo dei piloti BMW, e Loris Baz, decimo con la M1000RR indipendente. Philipp Oettl stringe i denti e in Gara 2 resiste al dolore per andarsi a prendere l'11esima posizione davanti a un ottimo Roberto Tamburini, 12°. Non sorridono gli altri italiani: sia Alessandro Delbianco sia Gabriele Ruiu sono costretti al ritiro.