SBK: Mercado correrà con il team MIE Racing Honda nel 2021

La griglia di partenza del mondiale Superbike è finalmente completa! Oggi arriva l’annuncio del team MIE Racing, che ancora non aveva ufficializzato il pilota che avrebbe portato in pista la sua CBR1000RR-R. Sarà Leandro ‘Tati’ Mercado a schierarsi sullo schieramento di partenza della classe regina delle derivate di serie. L’argentino resta così nel mondiale e lo fa con il team indipendente che fa riferimento a Honda.

Dopo aver disputato la stagione 2020 in sella alla Ducati del team Motocorsa Racing, il campione europeo Superstock 1000 del 2014 guiderà per la prima volta la Fireblade quest’anno. Il MIE Racing Honda Team ha dunque deciso di puntare su un pilota d’esperienza, dato che Mercado ha sulle spalle 130 partenze dal suo debutto in Superbike nel 2021. Inoltre ha corso con diverse moto, Kawasaki e Ducati, prima di passare in sella alla Honda, che imparerà a conoscere presto.

Potremo infatti vedere in azione Mercado sin da subito perché sarà in pista a Barcellona per i due giorni di test collettivi. L’argentino effettuerà le prove in sella alla Fireblade del team MIE Racing mettendosi subito alla prova e iniziando a lavorare con la squadra già da domani, in cui si confronterà con tutti gli altri piloti della griglia.

Mercado commenta con entusiasmo la sua nuova avventura: “Sono molto felice di annunciare che sarò con il MIE Racing Honda Team per la prossima stagione Superbike. È una nuova sfida per me e darò tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Per la prima volta nella mia carriera guiderò una Honda, un brand iconico. Non vedo l’ora di salire sulla CBR1000RR-R Fireblade nei test ufficiali di Barcellona e iniziare a lavorare con il team. Voglio ringraziare il team MIE Racing per avermi dato fiducia e tutti coloro che mi hanno aiutato a far sì che questo progetto si realizzasse”.

Midori Moriwaki, Team Principal MIE, afferma: “Sono felice di dare il benvenuto a Leandro Mercado come pilota del MIE Racing Honda Team nel mondiale Superbike per la stagione 2021. ‘Tati’ è un pilota coraggioso, che non si pone freni né in pista né all’interno del box. È combattivo, veloce e determinato a non mollare mai, tutti aspetti che sono perfettamente in linea con la storia e con la filosofia del MIE Racing Honda Team. Durante la sua carriera ha corso in diversi campionati e con moto differenti, conquistando successi e affrontando molte sfide in maniera coraggiosa. Sono convinta che insieme possiamo ottenere risultati positivi sia in termini di performance in pista sia in termini di sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade”.