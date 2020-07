SBK: Melandri già in pista per un test con la Ducati di Barni

A meno di ventiquattro ore dall’annuncio ufficiale, Marco Melandri ed il team Barni sono scesi in pista per iniziare a lavorare da subito sulla Ducati Panigale V4 R. Sul circuito di Cremona, il ravennate ha completato 100 giri in solamente due ore, il tempo a disposizione per avere la pista tutta per sé. Nella giornata di test in sella alla Ducati, Melandri ha racchiuso il lavoro di un inverno, focalizzando l’attenzione su più fronti.

Il veterano, che rientra fra due settimane in occasione del primo round dopo lo stop a Jerez de la Frontera, ha avuto un feeling immediato con il team ed insieme hanno lavorato su tutti gli aspetti di quella che sarà la moto 2020. Elettronica, assetto, sella ed altre aree sono state al centro del lavoro di Melandri e del team Barni, che puntano ad arrivare all’appuntamento spagnolo il più preparati possibile.

Melandri dunque si sta preparando al meglio per ritornare a gareggiare, dopo che aveva annunciato il ritiro alla fine del 2019. All’età di 37 anni si rimette in gioco e lo fa con la Ducati quattro cilindri che fino a pochi giorni fa apparteneva a Leon Camier, costretto a dare forfait a causa del difficile recupero dall’infortunio alla clavicola. Nonostante l’assenza dalla pista, il ravennate sembra essersi trovato subito a suo agio con la moto, mai guidata prima.

“Sono molto soddisfatto di questa giornata – afferma Melandri al termine dei test – Da ottobre non guidavo una Superbike, ma con la Ducati Panigale V4 R mi sono sentito subito a mio agio e anche il feeling con il team è stato immediato, davvero una bella sensazione. All'inizio ho dovuto prendere confidenza con la moto, abbiamo provato la posizione in sella, quella dei manubri e poi abbiamo cercato di prendere la giusta direzione per l'assetto. La Panigale V4 R ha un motore incredibile e so che dovrò lavorare duro per adattarmi e riuscire a sfruttarlo nel migliore dei modi, ma già oggi la squadra ha dimostrato di potermi dare tutto ciò di cui ho bisogno. Insieme spero che potremo divertirci e toglierci delle soddisfazioni”.

È soddisfatto anche Marco Barnabò, Team Principal Barni: “Lavorare con i campioni è facile perchè sono in grado di trasmetterti sensazioni e indicarti la direzione da prendere in pochissimo tempo. Con Marco oggi è andata proprio così. È chiaro che se avessimo avuto qualche giorno in più ci sarebbero state molte più prove da fare, ma sono comunque molto soddisfatto. Abbiamo le idee chiare in vista di Jerez e Marco ha dimostrato di essere davvero in forma”.