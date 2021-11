SBK | Mandalika: ufficiale, Gara 1 cancellata per la pioggia!

Il sabato di Mandalika avrebbe potuto assegnare già il mondiale con un giorno d'anticipo rispetto alla fine della stagione, ma la pioggia ha deciso di cambiare i piani. Dopo molte incertezze, la Direzione Gara ha deciso di cancellare Gara 1 a causa delle condizioni proibitive della pista, completamente allagata dalla pioggia battente che sta invadendo la pista indonesiana.

Cambia così il programma per la giornata di domani, che concluderà il weekend e la stagione: la Superpole Race viene sostituita da Gara 1, che verrà posticipata da sabato pomeriggio a domenica mattina. La Superbike così torna ad avere il vecchio format, con le due gare lunghe nella giornata conclusiva. Alle ore 4 (ora italiana) scatterà così Gara 1, mentre alle 8 (ora italiana) partirà Gara 2.

Con 12 punti in meno sarà ancora più difficile per Jonathan Rea provare a frenare la corsa al titolo di Toprak Razgatlioglu, che ha già 30 lunghezze sul pilota Kawasaki. Sono 50 ora i punti in palio e il turco è sempre più lanciato verso il suo primo mondiale. Tuttavia saranno da tenere in considerazione le condizioni della pista anche nella giornata di domani.