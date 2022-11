SBK | Mandalika, Gara 2: Toprak, non basta la tripletta, Bautista è campione!

Undici anni dopo Carlos Checa, Alvaro Bautista riporta sul tetto del mondo la Ducati in Superbike! Allo spagnolo basta un secondo posto in Gara 2 per chiudere definitivamente i giochi con un round d’anticipo e Mandalika è teatro della festa Ducati. È la seconda in due settimane, dopo il titolo di Pecco Bagnaia in MotoGP, Borgo Panigale celebra il coronamento di un 2022 perfetto. Era una scommessa quella di Bautista e Ducati, un ritorno di fiamma dopo un 2019 deludente, ma stavolta il colpo è stato preciso.

Toprak Razgatlioglu ha dato il massimo per provare a frenare la cavalcata di Alvaro, e lo ha fatto vincendo tutte e tre le gare del weekend. Il turco si è imposto anche in Gara 2, dove è stato anche protagonista di una serie di sorpassi proprio con il diretto rivale in campionato. Tuttavia, la tripletta non è bastata per tenere aperta la lotta mondiale e con 66 punti di distacco, deve cedere lo scettro conquistato un anno fa su questa stessa pista.

Non si sono risparmiati i due rivali per il titolo, che hanno lottato senza sconti infiammando il pubblico di Mandalika, e spettatore d’eccezione del duello è stato Jonathan Rea. Nei primi giri sembrava che potesse averne per stare davanti, ma ancora una volta si è dovuto piegare allo strapotere dei due davanti a sé, che nel 2022 hanno fatto la differenza. Il pilota Kawasaki ha tagliato il traguardo in terza posizione, staccato di quasi tre secondi dal vincitore.

Resta ai piedi del podio Andrea Locatelli, che si è giocato la quarta piazza con un ottimo Axel Bassani. Ancora una volta, il pilota del team Motocorsa è il migliore degli indipendenti al traguardo, fresco di titolo conquistato nella Superpole Race. Solo sei decimi hanno separato al traguardo i due connazionali, con il portacolori Yamaha che però ha avuto la meglio. Ancora una buona gara di Scott Redding, passato sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione.

Con l’unica HRC superstite, Xavi Vierge ha tenuto alto l’onore di Casa Honda chiudendo Gara 2 in settima posizione. Lo spagnolo ha preceduto Garrett Gerloff, ottavo e unico pilota GRT al traguardo dopo la caduta di Kohta Nozane, fortunatamente senza conseguenze. A chiudere la top 10 troviamo Alex Lowes e Michael Ruben Rinaldi, nono e decimo rispettivamente. Assenti dalla griglia Lucas Mahias e Philipp Oettl, entrambi unfit: il francese del team Puccetti ha rimediato una contusione alla caviglia destra nella giornata di ieri, mentre il portacolori Goeleven è stato protagonista di un highside che lo ha costretto a recarsi in ospedale nella giornata di oggi per una sospetta commozione cerebrale.