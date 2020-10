SBK, Magny-Cours, Superpole Race: Rea vince ancora sul bagnato

La domenica è bagnata a Magny-Cours, dove la Superbike disputa il penultimo round di questa stagione così particolare. La pista francese si conferma terreno di conquista di Jonathan Rea, che nella Superpole Race di questa mattina conquista la sua vittoria numero 99 e si avvicina al 110esimo successo, oltre ad avere sempre più in pugno il sesto titolo mondiale.

Kawasaki festeggia una splendida doppietta nella gara breve della domenica, grazie all’ottima seconda posizione di Alex Lowes. Il britannico è autore di una buona partenza che lo porta subito a lottare per la vittoria, salvo poi doversi piegare al compagno di squadra, tagliando il traguardo con 2.3 secondi di ritardo.

Completa il podio Michael van der Mark, che ha la meglio su Scott Redding, decisamente aggressivo ed in forma nelle ultime fasi di gara. I due hanno dato vita ad una battaglia senza sconti, scambiandosi le posizioni in condizioni non ottimali. Alla bandiera a scacchi è l’olandese della Yamaha ad ottenere il terzo posto, lasciando il pilota Ducati ai piedi del podio per soli 142 millesimi. Per Redding la lotta al titolo si fa ormai quasi impossibile, sono 71 i punti di distacco da Rea, ormai lanciato verso il sesto titolo.

L’altra Panigale V4R è quinta: Chaz Davies si rende protagonista di grandi manovre su pista bagnata in un duello con Loris Baz e riesce a mettergli le ruote davanti al termine della Superpole Race. Il pilota Ducati si aggiudica così la partenza dalla seconda fila in Gara 2 di oggi pomeriggio ed a fianco a lui troveremo proprio il francese del team Ten Kate, sesto questa mattina.

Michael Ruben Rinaldi passa sotto la bandiera a scacchi in settima posizione, davanti ad un Garrett Gerloff poco preciso ed incline all’errore. In più di un’occasione infatti, lo statunitense del team GRT è andato largo rientrando in pista e perdendo la possibilità di essere davanti come in Gara 1 sabato. Gerloff precede al traguardo un Toprak Razgatlioglu decisamente opaco e mai protagonista, solo nono. Chiude la top 10 Leandro Mercado.

In casa BMW è notte fonda: i due piloti partivano dalla prima fila ma non capitalizzano il vantaggio e arretrano giro dopo giro. Eugene Laverty è solamente 15esimo, mentre Tom Sykes rientra ai box per problemi tecnici a pochi giri dal termine. Finisce la gara in anticipo anche Federico Caricasulo, scivolato nelle ultime fasi. Il pilota italiano si è recato al centro medico per accertamenti.