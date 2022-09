SBK | Magny-Cours: la pioggia è protagonista del venerdì di libere

La pausa estiva si è conclusa e il mondiale Superbike è tornato in azione per il settimo round di questa stagione. Teatro del primo appuntamento dopo lo stop di cinque settimane è Magny-Cours, che segna la fine dell’estate con la consueta pioggia che accoglie i piloti. Entrambe le sessioni si sono disputate su pista bagnata e ad avere la meglio al termine del venerdì è Alex Lowes, che chiude con il miglior crono nella classifica combinata.

Poca l’attività in pista in questo primo venerdì di azione, con il britannico della Kawasaki che firma un 1’39”107, il tempo più veloce della giornata. Lowes è stato al comando delle FP1 e ha chiuso le FP2 con il terzo tempo e questo gli permette di arrivare al sabato di qualifica con il miglior tempo. Segue Michael Ruben Rinaldi, che inizia il suo weekend con il piede giusto e si porta in seconda posizione nella classifica combinata.

Il pilota Ducati, il cui futuro sembra ancora in bilico, sta cercando di dimostrare di meritare la sella ufficiale e spinge già dalla prima giornata del weekend. Secondo la mattina e quinto il pomeriggio, il romagnolo si presenta al sabato con il secondo crono, staccato di 270 millesimi dal leader Lowes. La pioggia ha portato davanti a tutti due “outsider”, ma è Toprak Razgatlioglu a prendersi il terzo tempo nella combinata delle prime due sessioni di libere: il campione del mondo in carica è il primo dei tre in lotta per il campionato e, nonostante i pochi giri (23), riesce a issarsi nelle posizioni di vertice.

Razgatlioglu precede il diretto rivale in campionato Alvaro Bautista, che conclude la giornata con il quarto crono. Il leader del campionato è protagonista di una caduta alla Curva 15 nella seconda sessione, ma fortunatamente non riporta alcuna conseguenza. Il timore che la caduta potesse influire sulla mano destra c’era, ma lo spagnolo è rimasto illeso e la sua mano è al 100% della forma fisica.

Arriva al sabato di qualifica con il quinto tempo Andrea Locatelli, che riesce a entrare nella top 5 approfittando delle condizioni un po’ insidiose del tracciato. Il bergamasco della Yamaha precede il connazionale Axel Bassani, sesto e primo dei piloti indipendenti. Segue l’altra Ducati indipendente, quella del team Go Eleven affidata a Philipp Oettl, settimo.

Inizia in sordina il weekend di Honda, la prima delle quali è quella di Xavi Vierge, ottavo. Chiudono la top 10 Scott Redding, nono e primo dei piloti BMW, e Luca Bernardi, decimo con caduta alla Curva 15 nel pomeriggio. Brutto highside anche per Garrett Gerloff, che ha perso il controllo della sua Yamaha alla Curva 12 durante le FP2. Nessuna conseguenza per il pilota del team GRT, che però ha lasciato dei detriti sulla pista costringendo a esporre la bandiera rossa per breve tempo nella seconda sessione.

Jonathan Rea ha iniziato il round di Magny-Cours con molta cautela. Il sei volte campione del mondo non va oltre il 19° crono della classifica combinata. Non è bastato il miglior crono del pomeriggio per portarlo a ridosso dei primi, perché le FP1 sono state praticamente inutili per il pilota Kawasaki.