SBK, Magny-Cours, Gara 2: vince Redding, festa rimandata per Rea

Le due vittorie di Rea a Magny-Cours lasciavano pensare che la conquista del sesto titolo mondiale fosse solo una formalità, ma la festa per il pilota Kawasaki è rimandata all’ultimo round, sul circuito di Estoril. In Gara 2 infatti si impone Scott Redding, che approfitta delle difficoltà dal campione del mondo in carica, che addirittura resta fuori dal podio con una quarta posizione. A Rea bastava un terzo posto per confermare il proprio dominio, ma nulla ha potuto contro gli agguerriti avversari ed ora ha 59 punti sul connazionale della Ducati.

A trionfare in Gara 2 è proprio il primo rivale in campionato. Grande colpo di reni per Scott Redding, che con un sorpasso aggressivo e deciso nelle prime fasi di gara su Rea si porta al comando e vola in solitaria verso il suo primo successo a Magny-Cours. Il pilota Ducati vince con 2.5 secondi su Loris Baz, che conquista la seconda posizione davanti al suo pubblico e si conferma il migliore dei piloti Yamaha. Il francese si inserisce fra i due portacolori Aruba.it Racing Ducati, chiude il podio un ottimo Chaz Davies, che mostra una grande confidenza in sella alla Panigale V4R e contiene gli attacchi di Rea.

Il campione del mondo in carica è solamente quarto, accusa delle difficoltà in gara e commette qualche errore di troppo che non gli permette di festeggiare l’ennesimo record. Rea precede al traguardo un Michael van der Mark, quinto dopo una prestazione opaca. Alle spalle dell’olandese troviamo la Ducati di Michael Ruben Rinaldi, sesto sulla pista bagnata che con il passare dei giri è stata scaldata da un timido sole.

Alex Lowes arretra giro dopo giro e chiude Gara 2 in settima posizione, dopo aver lottato nei primi giri con il compagno di squadra per la testa. Ancora Yamaha dietro il britannico della Kawasaki: Garrett Gerloff è ottavo, mentre Toprak Razgatlioglu continua a non ritrovare la forma della prima parte di stagione e non va oltre la nona posizione. Chiude la top 10 Tom Sykes, unico rappresentante BMW nelle prime dieci posizioni. L’altra moto tedesca, guidata da Eugene Laverty è solo 14esima.

Grande delusione anche in casa Honda, con Leon Haslam 13esimo, mentre Alvaro Bautista trascorre l’intero weekend nelle retrovie e taglia il traguardo in 15esima posizione. Gara da dimenticare anche per il team Barni, che non porta la moto al traguardo. Samuele Cavalieri infatti scivola e termina la sua domenica nella ghiaia.