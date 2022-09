SBK | Magny-Cours, Gara 2: Rea atterra Bautista, la spunta Toprak

Il round di Magny-Cours ha aperto la seconda metà di stagione e non poteva farlo nella maniera più sorprendente possibile: dopo i colpi di scena di Gara 1, anche nella manche della domenica non sono mancati momenti che possono diventare determinanti in ottica campionato. A vincere è Toprak Razgatlioglu, che si afferma per la seconda volta nel weekend e si avvicina pericolosamente in classifica, complice lo zero di Alvaro Bautista, buttato a terra da Jonathan Rea.

Nelle fasi iniziali di gara infatti, il pilota Kawasaki colpisce il leader del campionato in un tentativo di sorpasso alla Curva 13. Lo spagnolo finisce a terra e l’episodio viene messo sotto investigazione dalla Direzione Gara, che poco dopo infligge un Long Lap Penalty al nordirlandese. Zero pesante per Bautista e gara rovinata per Rea, che rientra a centro gruppo e lotta per la quinta posizione finale, a dieci secondi dal vincitore.

Dal disastro dei contendenti al titolo ne traggono beneficio Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani, che riescono a insidiare Toprak, salvo poi doversi accontentare dei due restanti gradini del podio. Nelle prime fasi di gara è proprio il portacolori Motocorsa ad andare al comando, riuscendo a tenere testa a un Toprak che sembra attendista. Entrambi vengono poi beffati da Rinaldi, che sferra un doppio sorpasso e va in testa. Il campione del mondo in carica però rompe gli indugi e torna davanti a tutti, per non lasciare più la prima posizione e passare sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di due secondi su Rinaldi.

Il pilota Aruba.it Racing – Ducati infatti prova il tutto per tutto e mette le sue ruote davanti a quelle di Toprak, ma si “accontenta” del secondo gradino del podio. Il romagnolo è il migliore dei rappresentanti Ducati, davanti alla Panigale di Bassani, il primo degli indipendenti. Axel è però staccato di quasi cinque secondi dal vincitore, dopo averci provato ma aver perso il ritmo negli ultimi giri.

Domenica amara per Jonathan Rea, protagonista di una gara condita da molti errori, prima un taglio all’Adelaide, poi l’incidente e la penalità, con conseguente rientro che ha suscitato polemiche. Il sei volte campione del mondo porta la sua Kawasaki in quinta posizione, alle spalle della ZX-10RR del compagno di squadra Alex Lowes, autore invece di un weekend solido, chiuso con la quarta posizione finale. La seconda manche del fine settimana è un po’ complicata per Scott Redding, che non va oltre il sesto tempo con la sua BMW, unica ufficiale rimasta in piedi perché Michael van der Mark scivola, fortunatamente senza conseguenze.

L’altra Yamaha factory, quella di Andrea Locatelli, è settima. Il bergamasco riesce a mettere le sue ruote davanti a quelle del compagno di marca Garrett Gerloff, ottavo e secondo miglior pilota indipendente di Gara 2. Chiudono la top 10 Loris Baz e Iker Lecuona, con quest’ultimo che riesce a portare la Honda nelle prime dieci posizioni dopo un weekend complicato, condito anche dalla caduta di Xavi Vierge. 11esima la Ducati di Philipp Oettl, davanti alla quattro cilindri di Luca Bernardi. Roberto Tamburini è 14°.