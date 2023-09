SBK | Magny-Cours, Gara 1: Razgatlioglu batte Rinaldi, Bautista decimo

C’è il sigillo di Toprak Razgatlioglu sulla prima gara del weekend di Superbike a Magny-Cours. Dopo tanti successi targati Alvaro Bautista, se non per una battuta d’arresto a Most lo scorso luglio, per la prima volta nel corso di questo campionato il turco è stato in grado di imporsi in Gara-1, passando sotto il traguardo con circa due secondi e mezzo di vantaggio su Michael Ruben Rinaldi al termine di un’intesa lotta.

Il pilota della Yamaha si è dimostrato agguerrito sin dai primissimi metri dopo lo spegnimento dei semafori, approfittando del momento di difficoltà del poleman Garrett Gerloff per attaccare al tornantino e salire in terza posizione, con l’intento di mettere le due Ducati Aruba nel mirino. Infatti, solamente pochi secondi più tardi, alla staccata della penultima curva è arrivato il sorpasso sulla Panigale V4R di Rinaldi che gli ha permesso di salire rapidamente al secondo posto dietro a Bautista, il quale era stato in grado di conquistare il comando in curva uno subito dopo la partenza.

Su uno dei suoi tracciati preferiti, a un Razgatlioglu scatenato sono bastati pochissimi minuti per sopravanzare anche Bautista con una bella manovra, con la speranza di tentare subito una fuga che, tuttavia, non si è concretizzata. Infatti, nonostante il problema tecnico che ha momentaneamente rallentato il campione del mondo in carica costringendolo a dover rimontare dal fondo, è stata l’altra Ducati di Rinaldi a dar battaglia al pilota turco, riportando una V4R in testa alla corsa a una quindicina di giri dal termine.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Da quel momento in poi, i due protagonisti della corsa hanno dato vita a un bel duello dove non sono mancati sorpassi e controsorpassi. Razgatlioglu ha provato in più occasioni un attacco in staccata al tornantino, tuttavia senza riuscire a trovare l’affondo decisivo, dato che Rinaldi era sempre in grado di tornare in testa puntando sull’accelerazione in uscita. Il sorpasso è poi giunto a sette giri dalla bandiera a scacchi, con il portacolori della Yamaha capace di sfruttare la traiettoria interna per sopravanzare il rivale alla chicane veloce 12-13. Superato l’ostacolo, Razgatlioglu ha aperto immediatamente un gap di sicurezza che lo ha portato a tagliare il traguardo con un vantaggio di circa due secondi e mezzo.

Sul terzo gradino del podio sale Jonathan Rea con la Kawasaki, con tre costruttori differenti nelle prime tre posizioni. La gara del britannico si è complicata subito nei primi metri quando, dopo aver tentato il sorpasso all’esterno di su Gerloff al tornantino nel corso del primo giro, ha perso la moto scivolando al sesto posto, alle spalle anche del compagno di casacca Lowes. Sfruttando anche il problema accusato da Bautista, il pilota della casa giapponese è riuscito a risalire la classifica fino a una posizione valida per il podio, accusando tuttavia un eccessivo scivolamento del posteriore. Una volta stabilizzato il passo, Rea è poi riuscito a mantenere stabile il suo terzo posto allungando sui rivali alle sue spalle, anche se si è dimostrato impossibile tenere il ritmo dei due piloti di testa.

Quarto posto per il poleman di giornata, Garrett Gerloff, staccato di circa un secondo e mezzo dal britannico della Kawasaki. L’americano si è complicato la corsa nei primissimi metri, perdendo diverse posizioni nello spazio di pochi secondi, vedendosi così incastrato nel traffico. Dietro al pilota della BMW c’è da segnalare l’ottimo quinto posto di Danilo Petrucci, protagonista di una bella lotta con Andrea Locatelli che si è conclusa a soli quattro giri dalla fine. L’italiano della Yamaha ha preceduto di un solo decimo Scott Redding, il quale è rimasto a lungo in attesa osservando il duello per studiare i propri avversari, ma senza riuscire ad approfittarne.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ottavo posto per Alex Lowes con la seconda Kawasaki che, nonostante una buona partenza, ha subito il degrado delle coperture Pirelli scivolando indietro in classifica. A chiudere la top ten Philipp Oettl e Alvaro Bautista, con lo spagnolo costretto a una lunga rimonta dal fondo dopo un problema tecnico incontrato nei primi giri di gara: il pilota della Ducati ha comunque mostrato un ritmo impressionante, non distante da quello dei primi nei momenti in cui ha potuto girare in aria libera, rimontando fino alla decima posizione.

A punti anche Dominique Aegerter, Xavi Vierge con la prima Honda, Loriz Baz scivolato all’indietro nonostante il buon sesto posto sulla griglia, Iker Lecuona e Remy Gardner. Costretti al ritiro sia Lorenzo Baldassari per una caduta mentre si trovava in sedicesima posizione che Bradley Ray, nel suo caso spinto a parcheggiare la moto in corsa box per un problema tecnico a tre giri dalla fine.