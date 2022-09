SBK | Magny-Cours, Gara 1: Bautista trionfa nella disfatta di Rea e Toprak

Magny-Cours, storico feudo di Jonathan Rea e pista congeniale a Toprak Razgatlioglu, da oggi ha un nuovo padrone: si tratta di Alvaro Bautista, dominatore di Gara 1 e autore del suo primo trionfo da pilota Ducati sul tracciato francese. Il leader del mondiale porta così il proprio vantaggio in classifica a +56 punti su Jonathan Rea e a 58 lunghezze su Toprak Razgatlioglu.

Lo spagnolo incrementa il distacco approfittando del vero colpo di scena di Gara 1, che avviene dopo pochi giri: Jonathan Rea perde il controllo della propria Kawasaki all’ultima chicane quando era in seconda posizione e finisce nella ghiaia. Riprende la via della pista, ma la sua ZX-10RR è danneggiata e viene addirittura doppiato. A distanza di un giro, è il turno di Toprak Razgatlioglu; il campione in carica frena troppo forte alla Curva 15 e va nella ghiaia. Torna in pista e inizia la sua rimonta fino all’11esima posizione, riuscendo comunque a raccogliere 5 punti, preziosi per la classifica.

Ma non è stato tutto semplice per Alvaro Bautista, che nelle prime fasi di gara è stato inseguitore di un rinvigorito Scott Redding. Il britannico, scattato dalla prima fila, ha provato a dettare il ritmo della gara, tenendo il passo del pilota Ducati per diversi giri. Nel finale è però crollato, accontentandosi così della seconda posizione, a poco più di quattro secondi dal vincitore. Il portacolori BMW sta dando prova di una grande crescita del team, aiutato anche dalla prestazione di Loris Baz, in lotta per il podio fino a quando è scivolato all’Adelaide.

Approfitta della caduta del francese Axel Bassani, che riesce a restare nelle posizioni di testa per tutta la gara e agguanta il podio. Il pilota del team Motocorsa vola in gara e, pur tagliando il traguardo a quasi sette secondi dal compagno di marca, è terzo e conquista il suo primo podio in Superbike in una gara asciutta. Si ferma in quarta posizione invece Alex Lowes, primo rappresentante dei piloti Kawasaki. Il britannico precede Garrett Gerloff, sesto e a sua volta primo dei piloti Yamaha. Lo statunitense però non riesce ad essere il miglior indipendente alla bandiera a scacchi, perché preceduto da Bassani.

Non va oltre la sesta posizione Michael Ruben Rinaldi, che appare in forma nelle prime fasi di gara salvo poi retrocedere negli ultimi giri. Il pilota Aruba.it Racing – Ducati resta davanti a Philipp Oettl, anche lui arretrato col passare dei giri e ottavo al traguardo. Tra i due si inserisce Andrea Locatelli, settimo e in grande difficoltà in questa stagione. Chiudono la top 10 Iker Lecuona e Lucas Mahias, nono e decimo rispettivamente.