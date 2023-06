SBK | Lowes e Kawasaki annunciano il rinnovo per la stagione 2024

La notizia arriva alla vigilia del round di Donington: Kawasaki e Alex Lowes annunciano il rinnovo per il 2024. Arrivato al team nipponico nel 2020, il britannico ha iniziato alla grande la sua avventura, arrivano a dominare il campionato proprio nel primo suo anno, per poi continuare ad essere un punto di riferimento della squadra insieme a Jonathan Rea.

Il team ufficiale Kawasaki dunque conferma la propria line-up per la prossima stagione, che vedrà ancora una volta in pista la collaudata coppia formata da Jonathan Rea e Alex Lowes. Prove dissipa così ogni dubbio e speculazione sul futuro, le voci davano proprio Lowes partente da Kawasaki e pronto ad essere sostituito da giovani, quali Axel Bassani.

Si è scelta per la continuità in Kawasaki, rinnovando la fiducia a uno dei piloti più veterani ed esperti della griglia: Alex Lowes ha infatti debuttato nel mondiale Superbike nel 2014, quando si era candidato come uno dei più forti in sella alla Yamaha ottenendo due podi e due giri veloci già nella stagione di esordio. La prima vittoria è arrivata a Brno nel 2018, sempre con la Casa di Iwata, per poi passare in Kawasaki nel 2020, dove militerà anche il prossimo anno.

"Sono entusiasta di continuare il mio rapporto con Kawasaki nella stagione 2024 del WorldSBK", dichiara Lowes. "La mia motivazione a ottenere i migliori risultati possibili con la Ninja ZX-10RR non è mai stata così forte. L'obiettivo numero uno è ora quello di concentrarmi sul resto della stagione in corso, a partire dal weekend della mia gara di casa a Donington. È davvero bello avere la conferma che correrò di nuovo con Kawasaki in tempo per la mia gara di casa. Per questo mi divertirò ancora di più. Voglio ringraziare tutti i collaboratori di KMC, KME e KRT per il grande supporto che mi hanno dato in passato e per la fiducia che continuano a riporre in me. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo al loro fianco nella prossima stagione".

Guim Roda, Team Manager del KRT, fa eco al pilota ed esprime il proprio entusiasmo: "Siamo felici di tenere Alex per il progetto 2024 e questo ci dà la stabilità di cui abbiamo bisogno nella situazione attuale". La domanda non era se il KRT fosse disposto a continuare con Alex. La domanda era se Alex fosse disposto a continuare con KRT, conoscendo la realtà delle regole e la nostra attuale capacità di prestazione. Non possiamo offrire un pacchetto vincente per il campionato se le regole non cambiano. Tutti i fan che capiscono un po' di corse lo capiscono e l'unico modo per ottenere il massimo dal nostro pacchetto è utilizzare l'esperienza e la guida coraggiosa dei nostri piloti. Alex ha la capacità di raggiungere la velocità necessaria per cercare di lavorare all'interno di quella piccola finestra che abbiamo per dare il meglio".

"Nessuno al mondo può dubitare che Alex dia sempre il massimo e noi rispettiamo molto l'impegno che ci mette. Non abbiamo tempo per insegnare ai giovani piloti a guidare la moto, come alcuni nel paddock hanno suggerito di fare. Ora è il momento di continuare a lavorare duramente e con una base stabile, di eliminare le variabili e di concentrarci su ciò che sappiamo veramente per migliorare la nostra moto e fare un vero "lavoro di squadra". Alex e Johnny sono in competizione tra loro, ma sono molto professionali e lavorano bene insieme. Si rispettano a vicenda e sanno come ottenere il 110% dalla nostra moto per fare il miglior spettacolo possibile. Abbiamo molto lavoro da fare ora, quindi cerchiamo di creare calma nel progetto scegliendo i due migliori piloti, poi potremo concentrarci sul lavoro più duro e migliore possibile", conclude Roda.