SBK | Lowes rinnova con Kawasaki e guiderà il progetto Bimota

All’alba del quarto round della stagione Superbike, inizia a prendere forma la griglia di partenza del 2025. Uno dei primi ad annunciare il proprio futuro è Alex Lowes, che rinnova la fiducia con Kawasaki. Il marchio, che dal prossimo anno corre con Bimota che rientra nel mondiale come Bimota by Kawasaki Racing Team, ha deciso di puntare sulla continuità con il britannico.

Lowes, che è arrivato in Kawasaki nel 2020, ha trionfato al debutto sulla ZX-10RR in Australia, prendendo anche la leadership del Mondiale (poi interrotto a causa della pandemia). Sono passati poi quattro anni prima che il britannico tornasse sul gradino più alto del podio. In un periodo non particolarmente roseo per Kawasaki, Lowes ha interrotto il suo digiuno tornando alla vittoria quest’anno, sempre a Phillip Island, dove ha vinto la Superpole Race e Gara 2.

“Credo che questa opportunità sia arrivata nel momento giusto. Insieme a Bimota, Kawasaki sta mettendo un grande impegno in questo nuovo progetto. Sfruttando la conoscenza racing, il successo di quasi 40 anni di Superbike e la mia esperienza personale con diversi machi, credo che possiamo avere la buona occasione di iniziare nel miglior modo possibile con la nuova moto. Ho mostrato di poter ancora migliorare e di essere veloce e competitivo in Superbike. Ringrazio KMC, Bimota e Provec Racing per la fiducia che hanno riposto in me. Sono contento di continuare a essere parte della famiglia racing! Mi diverto a correre e abbiamo ancora molto su cui concentrarci durante il 2024. Abbiamo avuto un buon inizio di stagione con un paio di vittorie, ma ora il nostro obiettivo è su Misano. È una pista che mi piace molto, abbiamo svolto dei test recentemente e mi sento forte sulla moto. Concentriamoci e vediamo che risultato possiamo ottenere questo weekend”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Guim Roda, team manager KRT, è entusiasta del rinnovo di Lowes, con cui punta a proseguire il lavoro di sviluppo per tornare in alto anche con Bimota: “Con Alex stiamo facendo un grande viaggio. Abbiamo iniziato ai tempi del Covid in una stagione difficile per lui per prendere il ritmo. Nel 2021 e nel 2022 ha sofferto a causa di vari infortuni che non gli hanno permesso di mostrare il suo vero potenziale. Ma in quegli anni ha comunque mostrato la sua velocità e altre qualità. Ora è il momento di portare la costanza a un nuovo livello. Ultimamente le limitazioni del regolamento non ci hanno permesso di sfruttare tutto il potenziale della nostra ZX-10RR, ma in questa stagione abbiamo avuto la possibilità di migliorare alcune aree della moto e questo ha sicuramente aiutato Alex”.

“Ha un'ottima mentalità ed è diventato un buon ambasciatore della Kawasaki. Vogliamo continuare a mantenere solida la nostra struttura anche nella prossima stagione, e abbiamo delle sfide da raggiungere con il progetto Bimota by Kawasaki Racing Team, quindi abbiamo bisogno di tutti i nostri migliori strumenti per farlo bene. Siamo quindi molto contenti che Alex abbia deciso di continuare a lavorare con noi nonostante le altre offerte che aveva. Di sicuro ora possiamo andare avanti concentrati per concludere la stagione 2024 e iniziare a fare la storia nel 2025”, conclude Roda.

Gli fa eco Shigemi Tanaka, General Manager, Marketing & Sales Division, Kawasaki Motors, Ltd: "A nome di Kawasaki e Bimota, siamo lieti di assicurarci la presenza di Alex Lowes per Bimota by Kawasaki Racing Team. La sua esperienza e la sua abilità nelle corse sono un vantaggio notevole, oltre al fatto che ha una storia positiva e personale con molti dei membri dello staff con cui lavorerà in questo nuovo ed entusiasmante progetto agonistico. Ora Alex può concentrarsi su un ulteriore successo nel resto del 2024 senza distrazioni, mentre continuano i preparativi per il nuovo team".