SBK: Lowes proverà a correre a Jerez con una mano fratturata

Alex Lowes ha rimediato la terza caduta in sei gare in occasione dell’ultimo appuntamento del weekend di Barcellona quando è entrato in contatto con la Honda di Leon Haslam in curva 1, ma è poi stato sfortunato quando è stato colpito dalla Kawasaki del debuttante Lachlan Elpis.

Lowes ha immediatamente accusato dolore alla mano destra e non è stato in grado di tornare in sella per la ripartenza dopo che la gara è stata interrotta con bandiera rossa a causa del contatto tra Tom Sykes e Lucas Mahias.

In un comunicato rilasciato dalla Kawasaki subito dopo la gara è stato indicato come Lowes sia stato trasportato in ospedale subito dopo l’incidente ed oggi la Casa giapponese ha rivelato che il pilota britannico ha rimediato una frattura alla base del secondo metatarso della mano destra.

Lowes si recherà comunque a Jerez questo weekend con la speranza di poter correre.

“Il fine settimana di Barcellona è stato un po' un casino” ha dichiarato Lowes. “Sono stato colpito da un altro pilota e fortunatamente sono uscito relativamente illeso dall’incidente, anche se ho riportato una frattura alla mano. Per il resto mi sento abbastanza bene”.

“Proverà a correre a Jerez. Il collo è ancora un po' rigido, ma lavorerò duramente sul mio recupero nei prossimi giorni con il Albert, il nostro fisioterapista. Non è una situazione ideale, ma andrò a Jerez con l’obiettivo di provare a correre”.

L’ennesimo ritiro di Lowes a Barcellona ha compromesso la sua posizione in classifica. Il pilota della Kawasaki si trova adesso in sesta piazza alle spalle di Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli.

Il suo bottino di 192 punti è la metà di quanto raccolto dal suo compagno di team Jonathan Rea, attualmente secondo ad una sola lunghezza di ritardo da Toprak Razgatliolu.