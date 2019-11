SBK, Losail, Libere 2: Davies balza al comando

La prima giornata dell’ultimo round della stagione si è conclusa con la seconda sessione di prove libere, che vede Chaz Davies prendere il comando della classifica dei tempi. Il gallese ferma il cronometro sull’1’57”449 e si porta davanti a tutti nel finale di turno a Losail. Il pilota Ducati beffa così Jonathan Rea, che chiude con il secondo tempo a 2 decimi dal leader, mentre Alvaro Bautista risale la china ed è terzo.

Le Ducati, che avevano iniziato le libere arrancando, si fanno notare nella serata di Losail. Davies è in testa ed infligge 3 decimi al compagno di squadra, che dal prossimo anno lascerà Borgo Panigale. Tra i due alfieri Aruba.it si piazza la Kawasaki #65, mentre la ZX-10RR guidata da Toprak Razgatlioglu è quarta. Il turco, che nella prima sessione aveva firmato il secondo tempo alle spalle del campione in carica, archivia il secondo turno a quasi sei decimi da Davies.

Il primo dei piloti Yamaha è ancora una volta Michael van der Mark, che stavolta non va oltre il quinto crono. L’olandese resta davanti al compagno di squadra Alex Lowes, settimo. Ma tra i due portacolori Pata Yamaha si inserisce Tom Sykes. Il pilota BMW vola in sesta posizione dopo un inizio in sordina e si porta ad otto decimi dalla vetta. La Casa tedesca sembra riprendersi in questo secondo turno ed anche Markus Reiterberger riesce a rientrare in top 10 con l’ottavo tempo.

Chiudono la top 10 le altre due Yamaha: Sandro Cortese, uscente da GRT con qualche polemica, è nono, mentre Loris Baz è decimo con la R1 del team Ten Kate. Continua ad essere in difficoltà Marco Melandri, che nel suo ultimo weekend di gara della carriera è solo 14esimo al termine della seconda sessione di prove libere. Non sembra fare grossi passi in avanti nemmeno Leon Haslam, solamente 12esimo. Il britannico paga 1.3 secondi dalla vetta ed è “chiuso” tra le altre due Ducati. Eugene Laverty è 11esimo, mentre Michael Ruben Rinaldi 13esimo.