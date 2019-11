SBK, Losail, Libere 1: Rea firma il miglior tempo

Con la prima sessione di prove libere in Qatar si inaugura l’ultimo fine settimana della stagione del Mondiale Superbike. Sotto i fari di Losail è Jonathan Rea a firmare il miglior crono ed il weekend inizia nel segno del Campione del mondo in carica, che beffa nel finale Toprak Razgatlioglu. Il Campione del mondo in carica ferma il cronometro sull’1’58”010 e sopravanza il turco di 130 millesimi, tempo fatto segnare proprio allo sventolare della bandiera a scacchi. Il terzo tempo appartiene a Michael van der Mark, che paga invece quasi quattro decimi dai primi due.

L’ultimo fine settimana dell’anno porta la firma di Kawasaki, che domina con Rea e Razgatlioglu, mentre tutti gli altri restano piuttosto indietro. Dietro alle due ZX-10RR c’è un plotone Yamaha, formato da ben quattro piloti: primo “degli altri” è van der Mark, che precede il suo compagno di squadra. Alex Lowes, al comando per gran parte della sessione, non va oltre il quarto tempo nel suo ultimo weekend in sella alla R1. L’inglese accusa quasi mezzo secondo di ritardo da Rea e resta davanti a Sandro Cortese. Il tedesco, che come Lowes a fine anno lascerà la Casa di Iwata, inaugura il fine settimana con il quinto crono ed alle sue spalle troviamo Loris Baz, che chiude il gruppo delle R1 con il settimo tempo.

Restano più attardate le Ducati in questa prima sessione, il primo è Alvaro Bautista che però non riesce ad essere efficace e paga ben 8 decimi dalla vetta con il settimo crono. Lo spagnolo non sembra iniziare in maniera troppo efficace il suo ultimo weekend da ducatista, ma resta davanti al compagno di squadra. Chaz Davies è ottavo a quasi 9 decimi da Rea, un distacco decisamente importante. Da segnalare una scivolata del gallese, fortunatamente senza conseguenze. I due alfieri Aruba.it – Ducati si inseriscono nel folto gruppo Yamaha, portandosi davanti a Marco Melandri, nono e primo ad andare oltre il secondo di ritardo. Chiude la top 10 Tom Sykes, che sembra faticare e paga infatti ben 1.4 secondi dalla prima posizione.

Chi accusa delle difficoltà evidenti è Leon Haslam, solamente 13esimo. L’inglese ed il compagno di squadra, leader della classifica dei tempi, sono separati da 1.7 secondi. Molto attardati anche gli altri due piloti Ducati: Eugene Laverty è 14esimo, mentre Michael Ruben Rinaldi, uscente da Barni a fine stagione, è 15esimo. Alessandro Delbianco è 18esimo.