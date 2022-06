SBK | Le scelte di Pirelli per Misano: si punta sullo sviluppo

A tre settimane dal round dell’Estoril, il mondiale Superbike torna in pista e lo fa al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Le derivate di serie tornano sul tracciato romagnolo dopo i test svolti a marzo e in cui sono stati raccolti molti dati. Le condizioni che però troveranno saranno decisamente diverse, viste le alte temperature che si avranno durante il weekend.

La conformazione della pista prevede curve a destra che sottopongono le gomme a uno stress meccanico e termico molto elevato, ma Pirelli non si fa trovare impreparata e per l’occasione svela l’allocazione delle mescole che metterà a disposizione dei piloti Superbike e Supersport. Per il quarto round del mondiale si punta sullo sviluppo, con due nuove opzioni al posteriore.

Per quanto riguarda l’anteriore, vendono confermate la SC1 morbida di gamma e la SC1 di sviluppo A0674. Ma è il posteriore che cattura l’attenzione, con ben due soluzioni di sviluppo SCX in mescola supersoft. Queste si uniscono alle opzioni di gamma SCX, SC0 e SCQ, confermate già dai primi tre round disputati in questa stagione.

Ciò che differenzia le due nuove opzioni di sviluppo SCXA (specifica B0452) e SCXB (specifica B0453) dalla SCX di gamma è la mescola e la carcassa, avendo ognuna la propria struttura. Confermate poi le allocazioni di gomme intermedie e di bagnato nel caso in cui le condizioni non dovessero essere di pista asciutta. Per quanto riguarda la classe Supersport invece, le soluzioni sono esclusivamente di gamma e abbiamo la SC1 e la SC2 all’anteriore, mentre al posteriore SCX e SC0.

Giorgio Barbier, Direttore Attività Sportive Moto, afferma: “Finora in questa stagione non avevamo ancora portato delle soluzioni di sviluppo per il posteriore, lo faremo in occasione di Misano. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente le prestazioni della SCX: per questo motivo abbiamo sviluppato due soluzioni con caratteristiche diverse rispetto a quella di gamma. Entrambe le soluzioni utilizzano la medesima mescola, che è però diversa rispetto alla soluzione di gamma, e offrono due opzioni differenti in termini di struttura. Sarà quindi interessante capire come si comportano su un tracciato mediamente impegnativo, che può esserlo ancora di più nel caso di temperature particolarmente elevate. Insomma, un ottimo banco di prova”.