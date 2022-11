SBK | Laverty, ritiro amaro: in ospedale dopo un incidente in Gara 2

L’ultima gara in Superbike di Eugene Laverty doveva essere una festa, invece si è trasformata in una domenica amara. Il pilota del team Bonovo MGM BMW aveva annunciato il ritiro all’inizio di quest’anno e Gara 2 di Phillip Island, la sua finale, si è conclusa in anticipo a causa di un incidente alla Curva 1 in cui è rimasto coinvolto anche Xavi Fores.

L’incidente è avvenuto al 18° dei 22 giri previsti e la gara è stata interrotta per poi non essere ripresa. Così, Alvaro Bautista ha conquistato la 16esima vittoria della stagione. Laverty è rimasto cosciente ma è stato portato in ambulanza al centro medico per un controllo. Lì gli è stato diagnosticato un infortunio al bacino, come dichiarato da un comunicato diramato proprio dal canale ufficiale Superbike.

Laverty è stato poi trasferito in elicottero all’Alfred Hospital di Melbourne per ulteriori accertamenti. L’incidente è stato il culmine di una stagione da dimenticare per il pilota irlandese, che ha concluso il campionato i 16esima posizione nella classifica generale. Il suo miglior risultato è stato un decimo posto ad Aragon e a Barcellona.

Eugene Laverty, Bonovo Action BMW Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il prossimo anno, il 36enne irlandese ricoprirà un ruolo di management e di coach nel team Bonovo, dove correranno il suo attuale compagno di squadra e Garrett Gerloff, che passerà dal team GRT Yamaha alla Casa di Monaco di Baviera nel 2023. Prosegue dunque il rapporto fra Laverty e BMW, che è iniziato nel 2020 quando Eugene ha affiancato Tom Sykes come pilota ufficiale, passando poi alla squadra satellite l’anno successivo.

Laverty ha rivelato la decisione di ritirarsi al termine della stagione durante il round di Most a fine luglio. Ha inoltre rivelato che la decisione di appendere il casco al chiodo è stata influenzata da una caduta in prova ad Assen, che gli ha impedito di disputare le tre gare del weekend. Eugene Laverty lascia la superbike con 13 vittorie, l’ultima delle quali proprio a Phillip Island nel 2014, e 35 podi.