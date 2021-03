SBK: la stagione partirà ad Aragon. Novità: si va a Navarra

Non c'è pace per il calendario 2021 della World Superbike. Il Mondiale dedicato alle moto derivate di serie ha subito un nuovo ritardo, con la stagione che scatterà a fine maggio.

Oggi Dorna e FIM hanno fatto sapere che la nuova prima tappa del Mondiale Superbike scatterà nel fine settimana che andrà dal 21 al 23 maggio sul tracciato del Motorland, ad Aragon.

Questo è dovuto allo spostamento nel calendario dell'appuntamento dell'Estoril, sino a questa mattina gara d'apertura della nuova stagione e ora evento da ricollocare, trovandosi senza data. La gara portoghese, però, è rimasta in calendario, dunque dovrà essere definita nuovamente una data possibile per disputare il weekend di gara in terra lusitana.

Per un Estoril che si trova oggi senza una data, il Mondiale Superbike guadagna un nuovo appuntamento. Si tratta del weekend di gara che si terrà dal 20 al 22 agosto sul Circuito de Navarra, in Spagna.

Sarà dunque il quinto appuntamento stagionale - salvo ulteriori imprevisti o ritardi - che consente al Mondiale Superbike di mantenere 11 appuntamenti a oggi certi, più due - Phillip Island ed Estoril - ancora senza data e in attesa di collocazione.

Al Circuito de Navarra correrà non solo la Superbike, ma anche la World Supersport. Non sarà invece presente la World Supersport 300.