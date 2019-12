SBK, la nuova Honda HRC sarà presentata il 21 febbraio

Nuovo progetto, nuova line-up e nuovi obiettivi per Honda nel 2020. In Superbike la Casa alata riparte con il supporto di HRC per tornare a lottare nelle posizioni di testa con la nuovissima moto che sarà affidata ad Alvaro Bautista e Leon Haslam. La squadra ha annunciato la data di presentazione ed i veli verranno tolti il 21 febbraio in Giappone.

La moto si mostrerà nella sua versione definitiva all’Honda Welcome Plaza Aoyama, a Tokyo, proprio una settimana prima dell’inizio della stagione 2020. Ulteriori dettagli sulla presentazione della Honda verranno svelati con l’inizio del nuovo anno, ma c’è già molto fermento per questa grande novità nel mondiale delle derivate di serie.

Il ritorno di HRC in Superbike infatti è stato uno degli argomenti più accesi della stagione 2019 ed uno dei più attesi in vista del 2020. Il progetto, sostenuto anche da Alberto Puig, è stato presentato ad Alvaro Bautista, che lo ha trovato tanto allettante da decidere di lasciare Ducati per iniziare una nuova avventura. Lo spagnolo, al suo secondo anno di Superbike, è pronto a questa sfida che lo attende e sarà affiancato da Leon Haslam. Il britannico, ormai veterano della categoria, si lancia in questo nuovo progetto dopo un anno al di sotto delle aspettative in Kawasaki ed entrambi daranno il massimo per essere davanti a lottare con i più favoriti per vittorie e titolo.