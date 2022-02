SBK | Kawasaki: test a Portimao per confermare i passi in avanti

I test di Jerez sono stati messi in archivio, ma è già tempo di tornare in pista per la Superbike, che vola a Portimao per due giorni di prove collettive. Il tracciato lusitano ospita diversi team, che iniziano a farsi un’idea di quella che sarà la stagione 2022 in un primo confronto (quasi) diretto. Kawasaki affila le lame e si presenta dopo due giorni di Shakedown sulla pista andalusa, dove Jonathan Rea si è mostrato in grandissima forma e anche Alex Lowes non è stato da meno.

Il sei volte campione del mondo ha girato solo mezza giornata, andando a firmare però un tempo incredibile che appare come un messaggio chiaro: rivendicare il titolo mondiale. L’obiettivo a Portimao è confermare tutto ciò che è stato provato negli scorsi test, in modo da arrivare pronti all’inizio del 2022. Stesso fine per Alex Lowes, che punta a essere costantemente al vertice durante la prossima stagione, che per lui sarà la terza come pilota Kawasaki. Il britannico è determinato a esprimere finalmente tutto il suo potenziale in sella alla ZX-10RR.

Rea è agguerrito, ha già le idee chiare

Jonathan Rea si presenta al 2022 da inseguitore, ma durante l’inverno si sta preparando per dare filo da torcere al campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu. A Portimao, il nordirlandese ha già ben chiara la linea da seguire per poter proseguire il lavoro svolto a Jerez: “È bello tornare sulla moto, soprattutto a Portimao, una pista che mi piace. Dopo lo shakedown test che abbiamo fatto a Jerez, il nostro obiettivo principale è quello di riconfermare gli elementi che abbiamo provato tra dicembre e gennaio. Questo ci darà buone informazioni, perché se possiamo confermare questi elementi in un paio di piste diverse, significa che siamo sulla strada giusta. L'idea è solo quella di continuare a costruire il pacchetto. Sento che abbiamo decisamente migliorato la moto rispetto all’anno scorso”.

“A Jerez ho fatto un long run che ci ha permesso di trovare alcuni aspetti positivi con la moto e per il mio stile di guida, quindi è importante cercare di concentrarsi su come si comportano le gomme e i nuovi elementi dopo molti giri. Speriamo che il tempo sia favorevole e che possiamo continuare a costruire il pacchetto per iniziare al meglio la stagione. Ci saranno anche più moto in pista a Portimao e un sacco di produttori chiave saranno lì per fare i test. Questo è il primo vero test dove siamo tutti insieme, e questa è sempre una cosa buona fare dei confronti”.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Kawasaki Racing Team

Alex Lowes determinato ad essere costantemente al vertice

Il britannico torna in pista finalmente al 100% dopo un infortunio che lo ha condizionato nell’ultima parte di stagione e che lo ha costretto in diverse occasioni ad alzare bandiera bianca. Alla sua terza stagione in Kawasaki, Alex Lowes punta ad avvicinarsi al suo compagno di squadra per poter essere della partita. Quale miglior modo per farlo se non scendendo in pista nei test a Portimao? “Il test di Jerez per me è stato molto tecnico, abbiamo provato nuove parti. Il mio caposquadra Marcel è molto tecnico, quindi ho avuto nuove cose da provare, e ho analizzato ciò che è sicuramente meglio. Portimao è una pista su cui ho sempre avuto un buon feeling con la Kawasaki e con la moto del 2021 avevamo un buon setup di base. Quindi, confrontare le nuove parti sarà abbastanza positivo, perché abbiamo già un buon feeling. Se riusciamo a migliorarlo con il nuovo materiale, allora dovrebbe essere un buon punto di partenza per la stagione”.

“Provare il materiale su due piste diverse è importante. Se il feedback è positivo in entrambe le piste, allora sei molto più fiducioso nel lavorare con quel setup di base per una nuova stagione. Sarà un test impegnativo! Ho lavorato molto duramente sulla mia condizione fisica dalla fine della stagione. Questo è stato il mio più grande obiettivo perché so che essere al 100% potrò fare la differenza, non importa quali cambiamenti faremo sulla moto. Faremo un piano con Marcel in base a quanti giorni correremo. Dopo questo test abbiamo una lunga pausa, quindi dovremo davvero essere chiari quando daremo i nostri feedback ai ragazzi in Giappone e a tutti gli ingegneri delle squadre, in modo da poter lavorare bene prima del test di Montmelo alla fine di marzo. Portimao sarà un test importante e non vedo l'ora di scendere in pista e vedere dove siamo rispetto ad alcuni dei nostri rivali”.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Kawasaki Racing Team