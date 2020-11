SBK: ecco la nuova Kawasaki Ninja ZX-10RR per la stagione 2021

I test post-stagionali già indirizzati verso il Mondiale Superbike 2021 erano molto attesi per più motivi, ma solo uno di questi destava la curiosità del Paddock, degli addetti ai lavori e di tutti gli appassionati: l'arrivo della nuova Kawasaki.

Poco fa il team giapponese ha svelato la nuova Ninja ZX-10RR che dovrà correre nel Mondiale 2021 delle derivate di serie e avrà il compito di essere la rivale a livello prestazionale della Ducati Panigale V4.

Non fatevi ingannare dal nome della nuova Ninja, che è identico al modello precedente utilizzato da Jonathan Rea e gli altri piloti Kawasaki sino a poche settimane fa. Si tratta infatti di una moto estremamente differente dalla precedente.

Il modello stradale sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 novembre, ma le prime foto spia erano già circolate in rete qualche giorno fa. Oggi abbiamo avuto la conferma della loro bontà con l'anteprima del team di Superbike.

Jonathan Rea, Kawasaki Ninja ZX-10RR 2021 SBK Photo by: Kawasaki Racing Team

La nuova Ninja è apparsa ai box con la solita livrea test in uso da anni in Kawasaki. La moto, infatti, è tutta nera, con un piccolo disegno creato da una linea bianca che parte dal codone - piuttosto appiattito - prosegue nelle pance sino al cupolino per poi rivolgersi nuovamente al retro della moto e terminando nella parte bassa della carena.

Immancabile il fiocco di neve sul cupolino, che sostituisce i numeri di gara, ma anche sulle fiancate. Ieri Jonathan Rea e Alex Lowes hanno avuto modo di provare il nuovo motore su una Ninja ibrida nel corso della prima giornata di test invernali sul tracciato Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Oggi toccherà alla nuova belva giapponese fare il suo esordio in pista, con quel suo nuovo sguardo che tanto la rende cattiva in attesa di capire se, anche in cronometro, confermerà le sue doti di cacciatrice.