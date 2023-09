SBK | Kawasaki: Lowes salta Aragon. Al suo posto Florian Marino

Kawasaki Racing sarà costretta a fare a meno di Alex Lowes, uno dei suoi piloti titolari, nel decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike.

Lowes, dopo essere stato costretto a perdere le manche di gara in Francia ed essere stato operato al menisco del ginocchio sinistro, non si è rivelato ancora pronto per tornare in se4lla della Ninja ZX-10RR.

"Dopo Magny Cours ho preso la difficile decisione di andare a Barcellona per operarmi al ginocchio. L'operazione è andata bene. Da allora mi sono concentrato sul mio recupero e ho lavorato il più duramente possibile. Fisicamente mi sento bene e sono in grado di correre".

"Tuttavia, la squadra ha deciso che l'opzione migliore è aspettare il Portogallo il prossimo fine settimana. Rispetto la loro decisione e mi concentro sul sostegno a Florian, Jonathan e alla squadra, migliorandomi in tempo per il prossimo evento di Portimao".

"È un peccato perché ho dimostrato una buona velocità nei recenti test di Aragon e nel weekend di Magny Cours. Ma ormai sono alle spalle ed è ora di guardare avanti e cercare di salire nuovamente sul podio prima della fine della stagione 2023".

Per questo motivo ad Aragon, sede del prossimo appuntamento del Mondiale di Superbike, Kawasaki ha deciso di affidare la seconda verdona a Florian Marino, il quale diventerà compagno di squadra di Jonathan Rea.

"Prima di tutto auguro la migliore guarigione al mio amico e pilota Alex Lowes", ha dichiarato Marino. "So che tornerà molto presto a correre più forte. Per me è una grande opportunità come pilota collaudatore per KRT".

"Credo che questo fine settimana mi aiuterà anche a migliorare la mia conoscenza della Kawasaki ZX-10RR e naturalmente non vedo l'ora di lavorare con il team tecnico. Personalmente non ho aspettative, cercherò solo di sfruttare al meglio questa opportunità per tutti i partecipanti. Ringrazio Kawasaki e Provec Racing per la fiducia!".

Queste invece le parole di Guim Roda, team manager di Kawasaki Racing Team: "Abbiamo deciso di far riposare Alex a casa per questo round, ma si sta allenando duramente per essere al 110% per il round di Portimao. A soli nove giorni dall'operazione al ginocchio non volevamo costringere il suo corpo allo stress delle corse, per permettergli di recuperare correttamente".

"Potevamo tenere una moto nel box per una gara, ma insieme a KMC Japan abbiamo deciso di dare a Florian la possibilità di correre. Ha già un incarico di collaudatore per KRT, quindi correrà al Motorland e continuerà a raccogliere dati per sviluppare la moto in condizioni di gara reali".

"Sarà un buon modo per vedere il ritmo che è in grado di raggiungere, visto che continuerà a lavorare nei mesi invernali per testare elementi di altissimo livello".