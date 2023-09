SBK | Kawasaki annuncia l'ingaggio di Axel Bassani dal 2024

Axel Bassani cercava la grande occasione della carriera e, dal 2024, l'avrà. Nel tardo pomeriggio di oggi Kawasaki Racing Team, squadra ufficiale della Casa giapponese, ha annunciato di aver ingaggiato il forte veneto facendogli firmare un contratto pluriennale.

La durata dell'accordo tra le parti non è stata resa nota. Il comunicato ufficiale di Kawasaki parla di "2024 e oltre", ma l'aspetto più importante è che Bassani potrà avere la sua grande occasione, ovvero correre in World Superbike con un team ufficiale. Per di più, sarà uno dei tre che da qualche anno a questa parte si contende i titoli con Ducati e Yamaha.

Per Bassani, come detto, una grande occasione, ma per Kawasaki stessa sarà un modo per rilanciarsi dopo aver perso Jonathan Rea, che dal prossimo anno approderà in Yamaha per prendere il posto di Toprak Razgatlioglu, lui invece involatosi verso la Baviera e la BMW.

Insomma, il 2024 si prospetta pieno di novità, con Bassani che per la prima volta da quando corre in Superbike avrà l'occasione e la responsabilità di provare ad artigliare podi e, perché no, anche vittorie con una certa regolarità. Dovrà conoscere la Ninja ZX-10RR e garantire più continuità rispetto ad Alex Lowes, suo nuovo compagno di squadra e, soprattutto, non far rimpiangere Rea.

Kawasaki, dopo aver perso Rea e ogni possibilità di ingaggiare un top rider già pronto per vincere, ha preferito puntare su un ragazzo giovane, ma ormai entrato nell'età di maturazione corsaiola per dare la caccia ai titoli che ormai da un paio di anni trovano posto nella bacheca del bel museo Ducati di Borgo Panigale.

Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono davvero felice di avere questa importante opportunità che Kawasaki mi ha offerto", ha dichiarato Bassani dopo l'annuncio ufficiale. "Darò il meglio di me dentro e fuori la pista per cogliere i migliori risultati possibili, sperando di dare a Kawasaki e ai suoi tifosi grandi emozioni e soddisfazioni".

"Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici fatti e Lorenzo Mauri per la strada che abbiamo fatto assieme e che mi ha permesso di fare bene nel corso degli ultimi anni. Ci vediamo presto in pista".

Guim Roda, team manager di Kawasaki Racing Team, ha aggiunto: "La nostra strategia per il 2024 è stata definita mesi fa, ma la mossa di Rea ci ha fatto ripensare alla logica organizzativa della KRT. Abbiamo parlato internamente con KMC e la decisione è stata quella di prendere un pilota più giovane con il potenziale per vincere le gare e che sapesse sfruttare tutta l'esperienza KRT".

"La sua immagine è fresca, sincera, divertente e ha un grande potenziale per rappresentare l'immagine di Kawasaki nel mondo. Alex Lowes dovrà ora applicare tutta la sua esperienza, mentre Axel avrà un po' di tempo per imparare".

"Siamo molto soddisfatti della struttura che abbiamo proposto per il 2024 e siamo molto motivati a goderci le gare e a sfruttare gli aspetti migliori della Ninja ZX-10RR. Spero che i fan si godano la prossima stagione con questo ultimo progetto a cui stiamo lavorando".