SBK, Jerez, Superpole: magico Razgatlioglu beffa il duo Kawasaki

Si era candidato come l’uomo da battere al termine delle libere e in Superpole ha confermato lo strapotere con un giro magico: Toprak Razgatlioglu conquista la prima partenza al palo della stagione e proprio nel finale beffa i due piloti Kawasaki, che fino alla bandiera a scacchi avevano firmato una doppietta. Solo un giro per il leader del mondiale, che nell’ultimo settore compie un miracolo e balza davanti a tutti.

Razgatlioglu precede così il duo delle ‘verdone’, con uno stoico Alex Lowes in seconda posizione. Il britannico sta lottando contro il dolore alla mano destra infortunata a Barcellona, ma si deve accodare solamente a Toprak e paga 27 millesimi dal detentore della Superpole. Lowes precede anche il più favorito e blasonato compagno di squadra: Jonathan Rea infatti chiude la prima fila con il terzo tempo a poco più di un decimo dal diretto rivale in classifica.

Con la Superpole odierna, Razgatlioglu firma la pole position numero 40 per Yamaha in Superbike e si mette tutti alle spalle, anche le due Ducati. Apparse molto forti nelle libere, si accodano in qualifica: Scott Redding è quarto e apre la seconda fila, precedendo un Michael Ruben Rinaldi che non va oltre il quinto tempo. Il romagnolo del team Aruba aveva mostrato un grande passo, ma sul giro secco paga 348 millesimi dal leader della Yamaha.

Ducati però può sorridere, perché piazza la Panigale V4R del team Go Eleven in sesta posizione. Loris Baz, chiamato a sostituire Chaz Davies per questo fine settimana, rientra in Superbike e si comporta bene da subito mettendosi in settima posizione, alle spalle di Andrea Locatelli, sesto. Il francese condividerà la terza fila con il duo Honda: sul tracciato di Jerez la CBR1000 RR-R si mostra in forma e resta nei primi dieci, con Leon Haslam ottavo e Alvaro Bautista nono. Chiude la top 10 Garrett Gerloff, che con la Yamaha del team GRT è decimo.

Axel Bassani non riesce a trovare un gran giro e chiude con il 12esimo crono dietro a Leandro Mercado. Superpole opaca per BMW, che non è in grado di piazzare alcun pilota nelle prime dieci posizioni: Michael van der Mark è solo 13esimo ed Eugene Laverty, sostituto dell’infortunato Tom Sykes per questo round, non va oltre il 15esimo crono.