SBK, Jerez: prima stratosferica Superpole per Redding

La Superbike riparte da Jerez con la stagione 2020, che regala duelli sul filo dei millesimi nella seconda Superpole dell’anno. Ad avere la meglio sulla pista andalusa è Scott Redding, autore di un giro stratosferico che lo porta a conquistare la prima Superpole della ripartenza ed anche la prima della carriera nelle derivate di serie. Il pilota Ducati beffa anche Jonathan Rea, che deve accontentarsi della seconda casella in griglia.

Redding completa un giro stratosferico nelle fasi finali di qualifica e si porta davanti a tutti riuscendo anche a fermare Rea, che rimane a 34 millesimi dopo aver provato ad insidiare la prima posizione. Il pilota Ducati si conferma così il vero rivale del campione del mondo in carica e su questa pista sembra dimostrare il grande lavoro fatto nei test. Completa la prima fila un ottimo Tom Sykes, in testa prima che i due contendenti al titolo gli si portassero davanti. Il pilota BMW scatterà dalla terza casella e paga un ritardo di soli 40 millesimi, a dimostrazione della grande lotta avvenuta negli ultimi minuti di Superpole.

Seconda fila tutta Yamaha, con Michael van der Mark a guidare il plotone di R1 in quarta posizione. Segue Toprak Razgatlioglu, quinto in griglia dopo aver fatto segnare un tempo interessante nelle primissime fasi di qualifica. Il turco precede Loris Baz, che si conferma il migliore degli indipendenti, con il sesto posto nella Superpole. Il francese del team Ten Kate paga meno di mezzo secondo dalla vetta.

Inizia ad essere più importante il ritardo accusato da Chaz Davies, che resta a 832 millesimi dal poleman e compagno di squadra. Il gallese delle Ducati sembra faticare e non va oltre il settimo tempo, migliorando comunque le prestazioni rispetto al venerdì. Davies condivide la terza fila con le due Honda, che riescono ad agguantare la top 10: Alvaro Bautista è ottavo e precede il vicino di box, Leon Haslam, nono. Ottima prestazione anche per Michael Ruben Rinaldi, che scatterà dalla decima casella in Gara 1, che verrà disputata oggi pomeriggio.

Resta più indietro l’altra BMW, Eugene Laverty è 11esimo e precede Sandro Cortese e Federico Caricasulo, 12esimo e 13esimo rispettivamente. In estrema difficoltà Alex Lowes: il leader del mondiale cade nei primi minuti di qualifica e torna in pista per disputare la propria Superpole ma non va oltre il 14esimo tempo. Attardato anche Marco Melandri, che in qualifica è solamente 19esimo. L’altro italiano, Lorenzo Gabellini, è 22esimo.