SBK, Jerez, Libere 3: ancora Razgatlioglu, ma Rea lo insidia

Il sabato mattina di Jerez inizia nel segno di Toprak Razgatlioglu, che non si accontenta di essere leader del mondiale, ma detta il passo anche nella terza sessione di prove libere. Il pilota Yamaha firma il miglior crono dell’ultimo turno e si presenta alla Superpole da dominatore della combinata. Non sarà però tutto facile per il turco, ancora una volta insidiato da Jonathan Rea.

La lotta fra i due è costante anche nelle sessioni di libere e i contendenti al titolo sono separati da 188 millesimi. Sarà dunque interessante vedere la battaglia per ottenere il miglior piazzamento sulla griglia di partenza. Nella mattinata andalusa appare comunque molto in forma la Yamaha, che piazza due moto nelle prime tre posizioni: Andrea Locatelli si mostra efficace e resta al comando della classifica dei tempi, fino a chiudere poi con il terzo crono, a tre decimi dal compagno di squadra.

In questa terza sessione di prove libere restano invece più attardate le Ducati: la prima è quella di Scott Redding, che si ferma in quarta posizione e paga un distacco già più importante dalla vetta. Il britannico supera il mezzo secondo di ritardo e precede il compagno di squadra. Michael Ruben Rinaldi, apparso in ottima forma nella giornata del venerdì, inizia la mattina a rilento ed è quinto a quasi sette decimi da Razgatlioglu.

I due portacolori ufficiali sono seguiti da un’altra Ducati, quella di Loris Baz. Il francese, tornato in Superbike per sostituire l’infortunato Chaz Davies, porta la Panigale V4R del team Go Eleven in sesta posizione, un ottimo balzo in avanti rispetto alle posizioni di rincalzo della giornata di venerdì. Tuttavia il ritardo è importante, quasi otto decimi. Alle spalle di Baz troviamo Alex Lowes, alle prese con un polso destro fratturato e affaticato. Il pilota Kawasaki è settimo a 847 millesimi della vetta.

Garrett Gerloff è il terzo dei piloti Yamaha e chiude la terza sessione di libere in ottava posizione, mentre ai margini della top 10 troviamo le due Honda: Alvaro Bautista e Leon Haslam sono nono e decimo rispettivamente. I due restano più indietro rispetto al venerdì, in cui avevano mostrato una grande efficacia anche sul giro secco. Molto attardate invece le BMW, la prima delle quali è quella di Michael van der Mark, 12esimo alle spalle di Axel Bassani, 11esimo. Eugene Laverty, in pista per sostituire l’infortunato Tom Sykes, non va oltre il 18esimo tempo.

Da segnalare l’assenza di Lucas Mahias, che nella mattinata di sabato è stato dichiarato unfit e conclude in anticipo il suo round di Jerez. Il francese ha riportato una lesione al polso sinistro nell’incidente occorso a Barcellona la scorsa settimana con Chaz Davies ed è stato costretto a fermarsi questo weekend.