SBK, Jerez, Libere 2: zampata di Rea, insegue Rinaldi

La seconda sessione di prove libere del round di Jerez ci ha dato un assaggio di quella che potrà essere la lotta nel corso del weekend. Sotto un cielo plumbeo, è Jonathan Rea a fare la voce grossa, migliorando il tempo della mattina e scendendo sotto il muro del 40. Il campione in carica infligge un distacco di ben quattro decimi su Michael Ruben Rinaldi, che però mostra un gran passo e si piazza in seconda posizione.

È duello fra Rea e Rinaldi nel secondo turno, con il pilota Kawasaki che sul giro secco si mostra imbattibile firmando un 1’39”671. Pur provando a tornare davanti a tutti, come fatto nelle fasi iniziali, l’alfiere Aruba paga 399 millesimi ma agguanta il secondo tempo e si dimostra uno dei piloti da battere, avendo un ritmo impressionante.

Come nella sessione mattutina, anche questo pomeriggio abbiamo tre costruttori diversi nelle prime tre posizioni, ma stavolta il terzo crono è ad appannaggio della Honda. Leon Haslam trova un buon giro e si porta alle spalle di Rinaldi, pur pagando sei decimi e mezzo dalla vetta. Il team HRC si mostra decisamente efficace in questo turno anche con Alvaro Bautista, che chiude in quinta posizione. Lo spagnolo resta in top 5 nonostante una scivolata nelle fasi finali del turno, in cui ha distrutto la moto ma non ha riportato conseguenze.

Tra i due piloti Honda si inserisce Scott Redding, che migliora rispetto alla mattina ma continua a inseguire. Il britannico paga un ritardo di 671 millesimi da Rea, anche se c’è da dire che il pilota Kawasaki ha fatto la differenza su tutto il resto del gruppo. Stoico ancora una volta Alex Lowes, che nonostante la frattura al polso destro rimediata a Barcellona, è in pista e mette in archivio la seconda sessione con il sesto tempo.

Fa grande fatica anche la Yamaha, che in questo pomeriggio andaluso non riesce a essere incisiva. Il primo dei piloti della Casa di Iwata è Toprak Razgatlioglu, che non va oltre il settimo crono a ben 682 millesimi dal diretto rivale in classifica e leader indiscusso di questo turno. Il leader del mondiale precede il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, che chiude con l’ottavo crono la sessione. Ai margini della top 10 troviamo Garrett Gerloff, nono con l’altra Yamaha del team GRT, e Michael van der Mark, decimo in sella alla BMW.

L’olandese precede Axel Bassani, ancora una volta in lotta ma costretto a fermare la sua Ducati a bordo pista per un problema. Il pilota del team Motocorsa è 11esimo ed è seguito dai due sostituti di questo weekend: Loris Baz è 12esimo con la Panigale V4R del team Go Eleven, mentre Eugene Laverty è 13esimo con l’altra BMW.