SBK, Jerez, Gara 2: Redding trionfa nella doppietta Ducati

Gara 2 conclude il primo fine settimana della ripartenza del mondiale Superbike e la seconda manche di Jerez de la Frontera si chiude nel segno di Scott Redding. Il leader del mondiale replica il successo della gara di ieri e consolida il primato in classifica, arrivando a quota 98 punti. Giornata trionfale per Ducati, che può vantare una splendida doppietta grazie al secondo posto di Chaz Davies. Il grande lavoro di Borgo Panigale è premiato anche con l’ottimo quarto posto di Michael Ruben Rinaldi, migliore degli indipendenti.

Redding domina già dalle prime fasi di gara e si sbarazza subito di Rea, in testa alla prima curva, per poi condurre una gara in solitaria che lo porta al secondo successo in carriera in Superbike. Il britannico passa sotto la bandiera a scacchi con 3 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Chaz Davies è autore di una grande gara e riesce a conquistare il suo primo podio della stagione, davanti a Toprak Razgatlioglu. Il turco del team Pata Yamaha rimonta ben sette posizioni e chiude il terza posizione dopo una grande battaglia con i due piloti Kawasaki nelle fasi iniziali di Gara 2.

La grande sorpresa di giornata è rappresentata però da Michael Ruben Rinaldi, che rimonta dall’11esima alla quarta posizione, sopravanzando anche i più favoriti ed esperti piloti dotati di moto ufficiali. Il pilota del team GoEleven chiude davanti ad Alex Lowes, per la prima volta in questo fine settimana davanti al compagno di squadra. Il neo pilota Kawasaki, che arrivava a Jerez da leader, ha sofferto per tutto il weekend, ma alla fina di Gara 2 è quinto.

Enormi difficoltà per Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica scattava dalla prima fila ed in partenza è il pilota che ottiene lo spunto migliore, ma con il passare dei giri viene man mano superato dagli avversari. L’alfiere Kawasaki taglia poi il traguardo in sesta posizione, perdendo terreno anche nella classifica generale, con 24 punti di distacco dal leader, Redding.

Resta più attardato anche Michael van der Mark, nella lotta per il podio durante i primi giri ma poi arretrato man mano che la gara andava avanti. L’olandese è settimo e precede Alvaro Bautista, ottavo con la Honda del team HRC. Marco Melandri può archiviare il weekend del ritorno alle corse con un bilancio positivo: taglia il traguardo di Gara 2 in nona posizione, mentre chiude la top 10 Garrett Gerloff. Non si può invece ritenere soddisfatto Tom Sykes, solo 11esimo. Domenica difficile per BMW, che vede solo la moto #65 al traguardo, perché Eugene Laverty è costretto al ritiro. Abbandona la gara anche Loris Baz, caduto al sesto giro mentre lottava per le prime posizioni.