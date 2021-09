SBK, Jerez, Gara 1: Razgatlioglu regola Rea, Redding a podio

Dopo tanti dubbi, la Superbike ha deciso di scendere in pista nella giornata odierna per correre nel ricordo di Dean Berta Vinales, tragicamente scomparso ieri durante Gara 1 della Supersport 300. La Superpole Race è stata sostituita da Gara 1, cancellata ieri e disputata questa mattina. Nei 20 giri di gara lunga, si torna a respirare l’adrenalina della lotta mondiale, con Toprak Razgatlioglu che ridimensiona Jonathan Rea e si impone incrementando il vantaggio in classifica e andando a +6 punti sul campione in carica.

Il leader del mondiale e il pilota Kawasaki si sono resi protagonisti di confronti molto duri, con un contatto che li ha quasi portati in terra. Razgatlioglu però ha sferrato l’attacco decisivo a sette giri dal termine, andando poi a vincere con un vantaggio di 1.2 secondi su Jonathan Rea, sconfitto sulla pista dove sembrava favorito, a dispetto del pilota Yamaha che invece sul passo non si era mostrato particolarmente efficace.

A chiudere il podio troviamo un ottimo Scott Redding, che ha iniziato la gara in sordina ma si è poi ripreso con il passare dei giri. Il pilota Ducati porta la Panigale V4R sul terzo gradino del podio, dopo un grande sorpasso su un ottimo Andrea Locatelli, che si è difeso molto bene per tutta Gara 1. Il bergamasco del team Yamaha Pata si mostra ancora una volta in grande crescita e si è accodato a Redding, passando sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione.

Sulla pista di casa, Alvaro Bautista è stato autore di una grande gara e, dopo aver sferrato l’attacco sul compagno di squadra prendendosi la quinta posizione. Lo spagnolo è il migliore dei piloti Honda e precede Leon Haslam, che poi perde terreno e non va oltre l’11esimo posto finale. Alle spalle di Bautista troviamo un ottimo Loris Baz, chiamato a sostituire l’infortunato Chaz Davies. Il francese è il migliore dei piloti indipendenti e chiude Gara 1, la sua prima gara al ritorno in Superbike, in sesta posizione.

Michael van der Mark è settimo e primo dei portacolori BMW e riesce ad avere la meglio su Axel Bassani, con cui lotta per tutta la gara. I due si scambiano le posizioni, ma il portacolori Ducati si accoda e chiude in ottava posizione. Lo stoico Alex Lowes, con la mano fratturata riesce a portare a termine Gara 1 con enorme difficoltà e non va oltre il nono posto, dopo essere partito dalla prima fila. Chiude la top 10 Garrett Gerloff, decimo.

Domenica mattina da dimenticare per Michael Ruben Rinaldi, scivolato nelle fasi iniziali di gara quando era quinto. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati aveva mostrato un grande passo nella giornata di sabato e si era candidato come uno dei favoriti, ma in Gara 1 ha accusato qualche difficoltà in più, perdendo terreno nei confronti dei rivali che lo precedevano e finendo poi nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze.​