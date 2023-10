SBK | Jerez, Gara 1: Bautista trionfa ed è di nuovo campione!

Era solo questione di tempo prima che Alvaro Bautista potesse aggiungere un’altra stella al suo palmarès. A Jerez de la Frontera, davanti al suo pubblico, il campione del mondo in carica ha chiuso i giochi in Gara 1, riconfermandosi per il secondo anno consecutivo. Lo spagnolo non si accontenta di conquistare il titolo e trionfa nella prima manche del weekend con due secondi di vantaggio sul diretto rivale in campionato Toprak Razgatlioglu.

L’impresa del turco era impossibile, ogni tentativo di fermare la corsa del rivale è stato vano: non è bastata la seconda posizione in Gara 1 per poter sperare in un sogno che era quasi un’utopia. Partito dalla settima casella, il pilota Yamaha ha provato di tutto ed è stato in grado di portarsi alle calcagna del rivale in campionato quasi subito. Con il passare dei giri però non è riuscito a tenere il ritmo indiavolato di Bautista, che si è involato verso il mondiale vincendo la gara.

Pur avendo perso il titolo all’ultimo appuntamento della stagione, Yamaha può ritenersi soddisfatta per il risultato ottenuto: sul podio porta entrambi i portacolori ufficiali, con Andrea Locatelli autore di una grande rimonta e terzo al traguardo. Il bergamasco ha beffato proprio nel finale Jonathan Rea, suo futuro compagno di squadra. Il nordirlandese, terzo per gran parte di Gara 1, non è riuscito a tenere la posizione fino alla bandiera a scacchi e si è piegato all’italiano della Yamaha.

Al suo ultimo weekend con Kawasaki, Rea chiude Gara 1 fuori dal podio e precede Danilo Petrucci, ottimo quinto e migliore dei piloti indipendenti. L’impresa di vincere il titolo independent per il ternano è grande, ma la caduta di Axel Bassani aiuta. Il portacolori Motocorsa infatti è scivolato a seguito di un contatto con Michael Ruben Rinaldi e quest’ultimo è stato penalizzato con un Long Lap Penalty, chiudendo Gara 1 in ottava posizione.

Alle spalle di Petrucci, quinto, c’è l’altro ducatista Philipp Oettl, settimo con la Panigale V4R del team Goeleven. Chiudono la top 10 i due piloti HRC, Iker Lecuona e Xavi Vierge sono nono e decimo rispettivamente. Così gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 12° mentre Gabriele Ruiu è costretto al ritiro. Gara 1 difficile per quasi tutti gli altri alfieri BMW, Michael van der Mark e Garrett Gerloff scivolano e chiudono la gara nella ghiaia. Sabato pomeriggio da dimenticare anche per la coppia GRT: Remy Gardner cade e getta alle ortiche una gara in cui partiva dalla seconda fila, mentre Dominique Aegerter fa il gambero ed è solo 18° dopo essere scattato dalla prima fila.