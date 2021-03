SBK: il team GoEleven svela la nuova Ducati di Davies

L’attesa è finita, le squadre iniziano a presentare le moto per il 2021 e ad aprire le danze c’è Ducati. Il team GoEleven è il primo a svelare livrea e squadra per la stagione che inizierà a fine maggio ad Aragon. C’è aria di grandi novità nel privatissimo team che fa riferimento a Borgo Panigale, la prima fra tutte è il nuovo pilota. Sarà infatti Chaz Davies a guidare la Panigale V4R che si presenta con una livrea celeste, una novità in casa Ducati. Per la prima volta inoltre, GoEleven avrà una moto con materiale ufficiale.

La squadra italiana ha tolto i veli alla Panigale V4R con una presentazione all’interno di un’azienda vinicola nelle Langhe, vicino al quartier generale del team GoEleven. Non tutti i membri del team potevano però essere presenti, a causa del Covid-19 infatti, proprio il pilota è stato costretto ad apparire via streaming. Nei test effettuati lunedì e martedì scorso infatti, Chaz Davies non è stato presente per essere risultato positivo al tampone. Già domenica scorsa era negativo, ma la quarantena obbligatoria gli ha impedito di viaggiare e di recarsi a Misano.

Non è la prima volta che il team GoEleven presenta una livrea con colori particolari, ma salta immediatamente all’occhio il celeste, che sicuramente non ricorda i colori Ducati. Quest’anno dunque abbandona il rosso, il giallo ed il bianco che l’hanno portata sul gradino più alto del podio per la prima volta nella sua storia e vira su un nuovo colore, in onore della collaborazione con il nuovo sponsor Fibra. Ecco dunque la grande svolta della squadra, con Chaz Davies come unico pilota.

Forte del successo ottenuto nel 2020 con Michael Ruben Rinaldi, GoEleven è pronto a ripetersi nel 2021, consapevole di avere un pilota di grande esperienza come Chaz Davies. Il gallese non dovrà attendere molto prima di scendere in pista, perché la prossima settimana sarà a Barcellona per una nuova sessione di test al Circuit de Catalunya.

Dettaglio della moto di Chaz Davies, Team Go Eleven 1 / 28 Foto di: Go Eleven