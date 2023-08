SBK | Il mercato 2024 tra conferme, novità e grandi ritorni

I motori sono spenti per la pausa estiva, ma il mercato del mondiale Superbike è più acceso che mai e impazzano le voci, tra conferme, novità e incertezze. La griglia della prossima stagione sta prendendo sempre più forma, eppure il movimento di alcune “pedine” lascia spazio a ipotesi e dubbi.

Chi non ha alcuna incertezza sul proprio futuro è Alvaro Bautista: il campione del mondo in carica ha annunciato già nelle prime fasi di questa stagione il rinnovo con Ducati e anche nel 2024 correrà con la Panigale V4R del team Aruba. Lanciato verso il suo secondo titolo mondiale, lo spagnolo è pronto a fare la wild card in MotoGP (correrà a Sepang) ma con la concentrazione massima sulle derivate di serie.

Ci sono state prove di MotoGP anche per Toprak Razgatlioglu, che aveva svolto un test con la Yamaha per poi decidere non solo di rimanere in Superbike, ma di cambiare casacca. A sorpresa infatti, il turco ha annunciato il passaggio in BMW per la prossima stagione. Sarà dunque interessante capire quanto riuscirà ad essere competitivo con la M1000RR R e se anche nel 2024 potrà essere il diretto avversario di Bautista nella corsa al titolo. Scelta difficile quella di Toprak, che lascia una moto con cui ha conquistato il mondiale nel 2021 e che ora gli consente di essere secondo in classifica per salire su una moto che al momento mostra più difficoltà nell’essere competitiva.

Nuovi arrivi e rinnovi: i confermati per il 2024

Per un pilota che va, ce n’è un altro che resta: Yamaha lascia andare Toprak Razgatlioglu, ma nel 2024 potrà contare su Andrea Locatelli, in forza alla formazione ufficiale dal 2021 e confermato anche per la prossima stagione. Il bergamasco ha mostrato una grande crescita quest’anno, che si è tramutata nella rinnovata fiducia con la Casa di Iwata. Non è ancora chiaro chi sarà il suo compagno di squadra, ma è di nemmeno 48 ore fa l’annuncio del rinnovo di Dominique Aegerter con Yamaha. Contratto di fabbrica per lo svizzero, che con tutta probabilità resta in GRT, ma è ancora da definire la destinazione.

Chi invece sa benissimo qual è la propria destinazione è Alex Lowes: fiducioso già dal primo round di restare con Kawasaki, il britannico ha confermato il rinnovo con la struttura di Akashi alla vigilia del suo round di casa a Donington. Per il quarto anno consecutivo, Alex vestirà i colori Kawasaki, di cui non è ancora stato la punta per la presenza (a volte ingombrante) di Jonathan Rea. Nel 2024, Lowes condividerà la griglia di partenza con suo fratello Sam, che ha annunciato il passaggio dalla Moto2 alla Superbike con il team Marc VDS, con un debutto per entrambi nel mondiale delle derivate di serie.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW: cinque piloti per quattro moto

Non sono ancora stati ufficializzati, ma altri confermati per il 2024 sono tutti i quattro piloti BMW. Ecco che inizia qui a impazzare il mercato. Se la Casa di Monaco ha intenzione di proseguire con tutta la sua formazione più Toprak Razgatlioglu, quale sarà il destino di uno di loro? Al momento BMW ha quattro moto sulla griglia, ma per il 2024 i piloti sotto contratto sarebbero cinque. Ecco che spunta il nome di Manuel Puccetti.

Non è più un segreto che il proprietario dell’omonimo team non sia più soddisfatto di Kawasaki. La ZX10RR di cui dispone il team Puccetti sembra essere ormai non più all’altezza delle moto rivali, pertanto l’idea è quella di cambiare aria. Le voci che si rincorrono davano inizialmente la squadra vicina a Ducati, per poi arrivare a parlare di BMW. Si arriverebbe così a una soluzione per il problema di avere cinque piloti e quattro moto, con uno dei portacolori pronto a passare al team Puccetti.

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea sotto contratto con Kawasaki. Sì, ma…

L’insoddisfazione del team Puccetti è un riflesso del gap tecnico di cui soffre la Kawasaki, che anche con la sua punta di diamante non riesce a essere competitiva. Jonathan Rea ha centrato il suo primo successo quest’anno a Most in Gara 1, mettendo a segno solo una vittoria fino ad ora. Strano a dirsi per il fuoriclasse del mondiale Superbike, l’uomo più vincente della categoria. Il nordirlandese ha firmato lo scorso anno un biennale che lo lega alla “verdona” fino alla fine del 2024, ma non tutto è così rose e fiori.

Si fanno sempre più insistenti infatti le voci di un probabile passaggio di Rea in Yamaha. La Casa di Iwata è in cerca di una punta che possa sostituire Toprak e colmare il buco che ha lasciato il turco. Chi può riempire il vuoto se non Rea? Facile a dirsi, meno a realizzarsi. Il sei volte campione del mondo è ancora legato a Kawasaki sulla carta, ma addirittura c’è chi ipotizza che questa possa essere l’ultima stagione del fuoriclasse. Tante le voci, nessuna conferma. Solo il tempo chiarirà quali saranno le scelte di Rea e di Kawasaki.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Iannone, il colpo grosso di Goeleven

Alla fine di questa stagione termina la squalifica di Andrea Iannone, che è stato costretto a rimanere “ai box” per la decisione della WADA dopo essere stato trovato positivo al doping. Il pilota di Vasto riparte dalla Superbike, dove debutterà in sella alla Panigale V4R del team Goeleven. La squadra capitanata da Gianni Ramello si prepara ad annunciare il colpo grosso: non è ancora ufficiale, ma ormai sono sempre più forti le voci che segnalano l’approdo di The Maniac nelle derivate di serie, dove formerebbe una coppia con Philipp Oettl qualora la squadra decidesse di optare per due moto.

Resta invece a una sola punta Barni, che tiene con sé Danilo Petrucci. Se inizialmente si pensava che il ternano potesse tornare alla Dakar a seguito di un debutto in Superbike poco convincente, ora i buoni risultati hanno fatto ritrovare la motivazione. Una sola moto anche per Motocorsa, che potrebbe riconfermare Axel Bassani, anche se non ci sono né conferme né smentite da entrambe le parti e al momento tutto tace.

Rinaldi e Bulega: derby Ducati per la sella ufficiale

E Michael Ruben Rinaldi? Il romagnolo non ha ancora dato notizie sul proprio futuro e mantiene un certo riserbo. Anche da parte di Aruba non ci sono novità, eppure anche in questo caso il mercato pilota impazza. Se si guarda alla Supersport, Nicolò Bulega sta ben figurando ed è pronto al passaggio in Superbike. Il portacolori Aruba nella classe 600 potrebbe passare direttamente al team ufficiale, scalzando così Rinaldi e costringendolo a cercare una sistemazione.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Danilo Petrucci, Barni Racing Team, Axel Bassani, Motocorsa Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP, chi viene e chi va

La Superbike viaggia in parallelo con la MotoGP, da cui arrivano e a cui approdano i piloti da sempre. Anche quest’anno non è diverso. Scartata l’ipotesi Toprak Razgatlioglu, ecco che spuntano altri nomi decisamente importanti. Johann Zarco è una pedina del mercato nella classe regina ma anche in Superbike, dove in molti l’hanno piazzato nel team ufficiale Ducati.

Tuttavia, anche in questo caso ci sarebbero più piloti che moto, pertanto sarebbe un’opzione remota. Chi invece sembra pronto a tornare in MotoGP è Iker Lecuona, ormai uomo Honda e già presente quest’anno per sostituire diversi piloti. A inizio anno ha disputato qualche gara al posto di Marc Marquez nel team ufficiale, per poi spostarsi al lato del box di Joan Mir. A Silverstone ha sostituito l’infortunato Alex Rins nel team LCR e sarà nel box di Lucio Cecchinello anche in Austria. Pronto per un rientro in classe regina proprio con LCR al posto del partente Rins?

Tante sono le domande che infuocano l’estate del mondiale Superbike, ma solamente il ritorno in pista e gli annunci ufficiali ci daranno le risposte, facendoci pregustare lo spettacolo che le derivate di serie offriranno nel 2024.