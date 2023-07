SBK | Il dominio di Bautista scoraggia Toprak e Rea

Il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista rimane imbattuto nella stagione in corso per quanto riguarda le gare principali. Sabato pomeriggio a Imola, lo spagnolo ha ottenuto la sua prima vittoria all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Nonostante Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea abbiano lottato duramente e la Ducati abbia dovuto sacrificare 250 giri prima del weekend, non c'è stata partita per Bautista.

Razgatlioglu ha condotto la gara per molto tempo, ma quando il portacolori Aruba ha preso il comando, la gara si è decisa. Bautista si è staccato nettamente e ha conquistato di nuovo la vittoria. Dopo la gara, Razgatlioglu sembrava disilluso, perché Imola è probabilmente la migliore occasione della stagione in corso, dopo Donington, per sconfiggere Bautista.

La facilità con cui Bautista vince infastidisce Razgatlioglu. "Lo vedono tutti. Non è normale che mi sorpassi", brontola l'ex campione. "È incredibilmente veloce. Ma continueremo a lottare e a cercare di vincere in ogni gara. I 250 giri al minuto sono stati la differenza più grande oggi", scherza il pilota della Yamaha. "In accelerazione, la Ducati è molto forte. Sul lungo rettilineo si stacca. Non è facile per me".

"Cerco di accelerare meglio di lui e di dare più gas. Ma non è sufficiente. All'inizio della gara era in grado di seguirmi abbastanza facilmente", descrive Razgatlioglu quella che vede come una situazione piuttosto disperata.

Dopo che Bautista ha superato Toprak andando al comando, ha avuto vita facile, tanto che il pilota Yamaha non è stato in grado di tenere il passo. "Ho cercato di raggiungerlo, ma ho capito subito che non sarebbe stato facile. "Nel tratto in salita dopo la curva 7, la Ducati è incredibilmente veloce", ha sottolineato il turco. "Io sono più veloce all'inizio dell'accelerazione, ma non appena lui innesta la terza marcia, la moto accelera davvero bene", Razgatlioglu elogia le prestazioni della Ducati Panigale V4R.

Anche con 500 giri in meno rispetto all'inizio della stagione, la Ducati è ancora chiaramente più forte della Yamaha di Razgatlioglu. "La Ducati dovrebbe scegliere la moto Supersport perché sembra più una 1.000cc", scherza Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea: Alvaro Bautista usa solo il 60% della pista

Il campione in carica Jonathan Rea ha assistito al duello dalla terza posizione, ma non è riuscito a sferrare alcun attacco. Rea è convinto che Bautista abbia ulteriori riserve per andare ancora più veloce.

"Tutti vedono in TV com'è", esordisce Rea, spiegando quanto Bautista sia dominante al momento. "L'ho visto lottare con Toprak. A volte utilizzava solo il 60% della pista. Ha un vantaggio enorme in termini di accelerazione e velocità massima. È davvero difficile correre contro uno come lui".

"Non è colpa sua", chiarisce Rea. "La sua stazza è un grande vantaggio perché stressa meno il pneumatico. A partire dal 75% della distanza di gara, noi piloti pesanti abbiamo problemi. Probabilmente sono il più pesante dei tre piloti. Toprak ha quattro o cinque chili in meno di me".

Rea è abbastanza soddisfatto del terzo posto, visto che il pilota della Kawasaki ha avuto problemi nelle sessioni di prove e nella Superpole. "In realtà, mi aspettavo che sarebbe stato difficile per me entrare nella Top 5", ammette Rea.

"La mia partenza è stata abbastanza buona. Poi non sapevo se attaccare Locatelli e Bassani perché non mi rendevo conto del loro ritmo di gara. Sono riuscito ad andare con Toprak e Bautista. Stavano lottando un po'", descrive Rea la sua gara.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Toni critici: le condizioni sono oltre il limite per i piloti?

La temperatura in gara era di oltre 35 gradi. La temperatura dell'asfalto era vicina ai 60 gradi. Nel paddock, dietro a quasi tutti i box si possono vedere piccole vasche con cubetti di ghiaccio, dove i piloti possono raffreddare i loro corpi.

"Le condizioni sono uguali per tutti. Non è così male sulla moto", descrive Rea. "È davvero brutto quando si arriva sul podio, sotto il sole. Solo nel Parc Ferme si sta al sole per dieci minuti. Allora si sente molto il calore della tuta di pelle".

Mentre Bautista e Razgatlioglu sono stati condotti ai media direttamente dopo la cerimonia del podio, Rea ha potuto rinfrescarsi un po'. "Almeno sono riuscito a fare un bagno di ghiaccio prima di andare alle interviste. Ma alcuni altri piloti sono ancora in pelle qui e questo è un po' oltre il limite, credo", osserva il britannico.

Secondo Rea, i piloti del Mondiale Superbike sono comunque molto sollecitati. "La MotoGP ha una gara lunga e una breve. Noi abbiamo due gare lunghe e una gara corta per weekend. È difficile a prescindere dalle condizioni", confronta Rea. "Soprattutto dal punto di vista mentale, è difficile prepararsi per una gara. Con 38°C di temperatura dell'aria, è dura anche dal punto di vista fisico".