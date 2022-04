SBK | Il campione BSB Tarran Mackenzie debutta ad Assen

Il campione in carica del British Superbike, Tarran Mackenzie, farà il suo debutto nel Mondiale in occasione del secondo appuntamento della stagione, che si disputerà sul circuito olandese di Assen.

Mackenzie correrà con il team McAMS Yamaha, con il quale ha conquistato la corona di campione del BSB lo scorso anno, anche se sarà in sella alla versione da Mondiale della R1, quindi dotata di elettronica più sofisticata rispetto a quella standard che utilizza nella serie britannica, ma anche di una specifica diversa a livello di motore.

"Non vediamo l’ora di sostenere Tarran e il team McAMS Yamaha che esordiranno nel WorldSBK ad Assen grazie a una wild card dopo quella che per loro è stata un'eccezionale stagione 2021 nel Campionato britannico Superbike. Vantiamo una lunga e proficua relazione con il team McAMS e i suoi due piloti, con una reale collaborazione tra le due parti che va a beneficio di tutti", ha detto Andrea Dosoli, racing manager di Yamaha, per spiegare i motivi di questa wild card.

"Siamo lieti di vedere Tarran e McAMS approdare sul palcoscenico Mondiale ad Assen dato che questo rientra perfettamente nella filosofia delle competizioni che appartiene a Yamaha nell'offrire delle opportunità ai migliori piloti e team di tutto il mondo", ha aggiunto.

Tarran Mackenzie, McAMS Yamaha Team Photo by: Tarran Mackenzie

Dopo la conquista del titolo britannico, Mackenzie era stato accostato anche ad un possibile approdo sulla scena iridata, ma le sue speranze hanno patito un brusco stop quando alla fine il team GoEleven è rimasto legato a Ducati, fermando sul nascere un possibile passaggio all'orbita Yamaha.

Il 26enne quindi ha deciso di provare a difendere il trono del BSB, sperando che nel 2023 possa arrivare una chiamata importante dal Mondiale.

"Sono molto contento di esordire nel Campionato del Mondo Superbike e farlo ad Assen con il team McAMS Yamaha sarà piuttosto speciale, dato che corro con loro da cinque anni e insieme abbiamo compiuto un lungo percorso", ha detto un emozionato Mackenzie.

"Ovviamente devo imparare tante cose legate al motore e all’elettronica, ma conosco bene il telaio dato che la moto che guido nel BSB è molto simile. Assen è un circuito su cui amo correre, la prima volta che ci ho girato con una Superbike era il 2018 e sono arrivato sul podio".

"Nel Campionato del Mondo il livello è davvero alto e non vedo l’ora di scendere in pista e di dare tutto quello che abbiamo. Un grande ringraziamento va a Steve e al team McAMS Yamaha, oltre che ad Andrea e a tutti coloro che fanno parte di Yamaha Racing per aver reso possibile tutto questo", ha concluso.