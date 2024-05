SBK | Honda, sviluppo in ritardo: la Fireblade 2024 è un passo indietro?

Dal ritorno in forma ufficiale nel Mondiale Superbike nel 2020, Honda ha faticato a raggiungere i suoi obiettivi nel campionato delle derivate di serie. Lo scorso inverno, la CBR1000RR Fireblade ha ricevuto un aggiornamento che avrebbe dovuto portare finalmente Iker Lecuona e il compagno di squadra Xavi Vierge al vertice. Tuttavia, l'auspicata tendenza al rialzo non si è ancora concretizzata.

Peggio ancora, quest'anno Honda è rimasta ancora più indietro rispetto agli altri costruttori. Abbiamo chiesto al pilota ufficiale Xavi Vierge e al team manager José Escamez quali sono i problemi che affliggono il progetto Superbike di HRC e quali sono le loro aspettative per la fine della stagione in corso.

“Finora le cose non sono andate come speravamo”, ha commentato il Team Manager di HRC José Escamez, che ha preso il posto di Leon Camier lo scorso inverno. “Sono fermamente convinto che possiamo ribaltare la situazione e arrivare dove vogliamo”, ha dichiarato con fiducia il nuovo team manager HRC in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

Xavi Vierge, pilota della Honda, è attualmente il pilota Honda meglio piazzato in P14 nel Campionato del Mondo. Il compagno di squadra Iker Lecuona, che ha saltato diverse gare per infortunio, è attualmente solo P21 nella classifica piloti. La Honda è in fondo alla classifica dei costruttori.

Honda non è più vicina: alle grandi speranze segue la disillusione

Grazie al nuovo modello di omologazione presentato nell'autunno 2023, Vierge nutriva grandi speranze prima dell'inizio della stagione. Dopo due anni contrastanti, lo spagnolo voleva finalmente raccogliere i frutti.

“Sapevamo che avremmo avuto una nuova moto per questa stagione. Ero entusiasta e speravo che avremmo fatto il passo necessario per essere sempre davanti. Purtroppo le cose non sono andate come avevamo immaginato fin dall'inizio", osserva.

“Abbiamo faticato molto più di quanto avremmo voluto. Ma è solo l'inizio con una moto completamente nuova", ha detto Vierge, spiegando i problemi. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare per invertire la tendenza, in modo da poter essere competitivi il prima possibile”.

Xavi Vierge, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quali sono i principali punti deboli che frenano i piloti Honda

La mancanza di velocità massima non è un problema per la Honda 2024. Tuttavia, la scarsa trazione della nuova Fireblade è un grosso problema per gli ingegneri. “Abbiamo un motore potente, ma abbiamo sempre problemi a sfruttarlo”, conferma Vierge.

La Honda ha voluto troppo nello sviluppo del motore, privilegiando la potenza massima rispetto alla guidabilità? “Siamo veloci sui rettilinei, soprattutto quando si viaggia ai regimi più alti. Tuttavia, abbiamo difficoltà a sfruttare la potenza ai bassi regimi. La trazione ci mette in difficoltà", rivela Vierge.

“Siamo riusciti a migliorare la stabilità in frenata, ma la trazione ci crea ancora più difficoltà dell'anno scorso. Questo ci rende difficile progredire al momento", dice Vierge, individuando la principale debolezza della nuova Honda. “Non appena schiaccio il gas, la ruota posteriore si gira. E ovviamente non importa cosa facciamo alla moto, la situazione non cambia”.

È sorprendente che la Honda non riesca a risolvere i problemi nonostante la sua vasta esperienza nelle corse. “Stiamo lavorando su tutte le aree della moto, sull'elettronica, sul telaio, sulla messa a punto. Abbiamo anche provato alcune cose in termini di stile di guida. Ma finora non abbiamo trovato alcun vantaggio. Non importa cosa facciamo, il problema rimane", riferisce Vierge in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

Xavi Vierge, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda ha preso la strada sbagliata con la Fireblade 2024?

La Honda Fireblade utilizzata dal 2020 al 2023 presentava già dei punti deboli riconoscibili. La speranza era che questi problemi venissero eliminati con l'aggiornamento del 2024. Ma non è stato ancora così. Honda ha fatto un passo indietro con la nuova moto?

“Ritengo che la moto abbia del potenziale. Ma finora non siamo riusciti a sfruttarlo a dovere", osserva Vierge e riflette: ”Non so se siamo peggiorati rispetto all'anno scorso. Quello che è chiaro è che gli altri sono migliorati. Quindi, anche se non siamo peggiorati, siamo rimasti indietro rispetto agli altri”.

Vierge attribuisce quindi indirettamente al livello più alto del campionato mondiale Superbike la responsabilità dei risultati deludenti. L'assenza per infortunio del compagno di squadra Iker Lecuona non ha aiutato lo sviluppo della nuova Fireblade. Lecuona ha saltato le gare di Phillip Island e Assen.

Secondo Vierge, quando Lecuona sale in sella fa commenti simili sulla moto. “È positivo da un lato, ma non dall'altro. Abbiamo gli stessi problemi, anche se abbiamo stili di guida diversi. Io e Iker siamo anche molto diversi fisicamente. Ci sono 10 chilogrammi di differenza tra noi. Ma i nostri problemi sono molto simili", spiega Vierge.

Xavi Vierge, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nessuna perdita di motivazione nella squadra: elogi per José Escamez

La mancanza di successi ha naturalmente un impatto sul morale della squadra. Ma secondo Vierge, i membri della squadra sono ancora molto motivati e vogliono ribaltare la situazione insieme.

“Tutti si stanno impegnando al massimo per ribaltare la situazione. È un bene, perché non si ha la sensazione di essere l'unico corridore a lottare duramente. Al contrario, sento il sostegno di tutti i membri della squadra. Tutti danno il massimo", spiega Vierge.

In inverno c'è stato un cambio di personale alla guida della squadra. Jose Escamez è subentrato a Leon Camier, passato alla Marc-VDS-Ducati. “Mi sono trovato bene con Leon. Ha fatto un buon lavoro. Ma ha deciso di affrontare una nuova sfida. Ma mi trovo molto bene anche con Jose. Lavora molto duramente. Tutti i membri della squadra sono uniti", ha commentato Vierge.

I successi in altre competizioni dimostrano il potenziale della Honda

Con l'introduzione della Triple-R nella stagione 2020, Honda ha presentato la versione più radicale della Fireblade fino ad oggi. Mentre i successi nel WSBK sono ancora lontani, la RR-R ha impressionato in altre serie di gare. Honda ha vinto diverse gare al TT dell'Isola di Man, è diventata campione del mondo nel World Endurance Championship e ha anche celebrato diversi successi nei campionati nazionali superbike come il BSB e l'IDM.

Xavi Vierge, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Molte persone hanno criticato la moto per quattro anni. Ma bisogna rendersi conto che questi problemi ci sono solo nel Campionato Mondiale Superbike", osserva Jose Escamez, manager HRC, "La moto ha già dimostrato il suo potenziale negli altri campionati e nel Campionato Mondiale Endurance. Ma le regole di questo campionato sono in parte responsabili del fatto che qui non abbiamo ancora trovato la strada giusta”, spiega Jose Escamez, che non vede negki pneumatici Pirelli WSBK la causa.

“Pirelli ha dimostrato di produrre buoni pneumatici. In altri campionati in cui sono stati utilizzati pneumatici Pirelli, siamo stati in grado di ottenere buoni risultati. Non credo che le gomme Pirelli siano responsabili dei problemi. Se così fosse, dovremmo risolvere questi problemi. È così per tutti", ha sottolineato il team manager della Honda.

Cosa può ancora ottenere Honda nella stagione Superbike 2024?

Uno sguardo al campionato costruttori è attualmente fonte di grande disillusione. Honda (26) è rimasta molto indietro rispetto a Ducati (162 punti), BMW (126), Kawasaki (94) e Yamaha (92). Il miglior risultato ottenuto finora in questa stagione è il decimo posto.

Il podio è fuori portata in questa stagione? “No, assolutamente no. Se ci siamo riusciti in passato, perché non dovrebbe essere possibile ora?", afferma fiducioso il team manager Jose Escamez.

“Un obiettivo realistico è quello di arrivare costantemente tra i primi 10 in circostanze normali. Ovviamente puntiamo a qualcosa di più della top 10, ma sarebbe un primo obiettivo. Un altro punto è il distacco dal vincitore. Vorremmo essere più vicini e finire le gare a meno di dieci secondi dal vincitore", dice il team manager di HRC a proposito del prossimo passo.